현대차 노조 “로봇, 합의 없이 1대도 안돼”…국힘 “‘로봇 쇄국’ 선언” 비판

지난 6∼9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에서 현대자동차그룹이 공개한 아틀라스의 모습. 사진=현대자동차 제공

현대자동차 노동조합이 22일 휴머노이드(인간 형태) 로봇의 생산 현장 투입에 대해 ‘합의 없이는 단 한 대도 안 된다’며 반대 입장을 분명히 했다.

세계적으로 주목받은 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 내세운 현대차그룹의 피지컬 AI 주도권 선점 전략에 급브레이크가 걸렸다.

현대자동차 노조는 이날 배포한 소식지에서 “인건비 절감을 위해 인공지능 로봇 투입이 가시화되고 있다”며 “경고한다. 노사 합의 없는 신기술 도입은, 단 1대의 로봇도 현장에 들어올 수 없다는 것을 명심하라”고 경고했다.

앞서 현대차그룹은 이달 초 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에서 아틀라스를 대중에 처음 공개하며 향후 피지컬 AI 기업으로서 로봇을 핵심 성장 축으로 육성하겠다고 발표했다.

노조는 “CES 2026에서 공개된 휴머노이드 양산형 로봇 ‘아틀라스’가 시장에 충격을 줬다. 회사는 2028년까지 아틀라스 3만 대를 양산해 향후 생산 현장에 투입하겠다고 밝혔다”며 “어떠한 상황이 와도 노동자 입장에선 반갑지 않은 상황이다. (로봇의) 대량 양산과 생산 현장 투입 시 고용 충격이 예상된다”고 주장했다.

이어 “평균 연봉 1억원을 기준으로 24시간 가동 시 3명의 인건비는 연 3억원이 들지만, 로봇은 초기 구입비 이후 유지비만 발생한다”며 “장기적으로 이익 극대화를 추구하는 자본가에게 좋은 명분이 된다”고 로봇 투입 반대 이유를 댔다.

그러나 중국의 저가 공세 속에 로봇 도입은 불가피할 것이란 관측이 제기된다.

테슬라는 텍사스 공장 물류 업무에 자체 개발한 ‘옵티머스’를 시범 투입해 운영하고, BMW는 미국 사우스캐롤라이나 공장 섀시 조립 라인에 ‘피규어 02’를 배치했다. 메르세데스-벤츠도 헝가리 케치케메트 공장 물류 현장에서 ‘아폴로’를 시범 활용하고 있다.

이러한 가운데 정치권에서도 비판의 목소리가 나왔다.

국민의힘은 현대자동차 노동조합이 휴머노이드 로봇의 생산 현장 투입에 반대 입장을 밝힌 것을 놓고 23일 “‘21세기판 러다이트 운동’을 펼치는 셈”이라고 비판했다.

김은혜 국민의힘 의원은 이날 당 원내 대책 회의에서 “글로벌 제조 혁명을 앞두고 테슬라와 BMW는 로봇 도입을 위한 초 단위 경쟁을 벌이고 있는데 현대차 노조는 ‘노조 허락’을 구하라며 ‘로봇 쇄국’을 선언하고 있다”며 이같이 밝혔다.

김 의원은 “‘세습·귀족 노조’가 가두리를 치는 동안 일자리를 얻지 못한 청년들은 ‘차라리 로봇을 노조로 만들라’고 말하고 있다”며 “현대차가 그간 오죽했으면 로봇에 진심이었겠느냐”고 반문했다.