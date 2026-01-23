與 초선 28명 공개 반발…“졸속합당 중단하라”

더불어민주당 초선의원 28명이 정청래 대표의 조국혁신당 합당 제안 발표에 대해 “독단적 합당 추진 논의를 즉각 중단하라”고 공개 반발했다.

민주당 초선의원 모임인 ‘더민초’는 23일 성명서를 내고 “당내 민주주의와 당원 주권을 존중해야 할 엄중한 시기에, 정 대표가 보여준 조국혁신당 합당 제안 과정에 깊은 우려를 표한다”며 이같이 밝혔다.

이들은 “정당의 정체성과 운명을 결정하는 합당은 당헌·당규에 따른 공식 논의와 충분한 숙의가 전제돼야 한다”면서 “최고위원회는 물론 당내 어떠한 공식 절차도 거치지 않은 일방적 합당 제안은 결코 정당성을 얻기 어렵다”고 짚었다.

이어 “정당 간의 합당은 정당 차원에서 독립적으로 논의되어야 할 사안”이라며 “합당 제안 과정에 대통령의 의중이 반영된 것처럼 언급되는 것은, 국정 운영의 최고 책임자인 대통령께 부담을 드릴 뿐만 아니라 불필요한 정치적 논란을 야기할 수 있다”고 지적했다. 정 대표를 향해서도 “이번 사안에 있어 유념하여 본질을 흐리는 일이 없도록 해야 할 것”이라고 덧붙였다.

초선의원들은 또 “‘선거 승리’라는 명분으로 당내 갈등과 분열을 야기하지 말라”며 “당 대표는 지방선거 승리를 합당의 명분으로 내세우고 있지만, 절차를 무시한 추진 방식은 그 진정성을 퇴색시킬 뿐”이라고 꼬집었다. 조국혁신당과의 합당에 대해서도 “지방선거 승리에 실질적인 도움이 될지에 대해서도 당 내외 의견이 엇갈리고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “합당만이 유일한 승리 공식은 아니다”라며 “무리하게 합당을 추진해 혼란을 자초하는 배경에 대해 당원들은 의구심을 갖지 않을 수 없다”고 우려를 표했다.

이들은 정 대표를 향해 “일방적 추진 과정에서 상처받은 당원들의 목소리에 귀를 기울여야 한다”며 “진정한 당원 주권 정당을 지향한다면, 현재 제기되는 우려들에 대해 당 구성원들이 납득할 수 있는 충분한 설명과 책임 있는 태도를 보여줘야 할 것”이라고 촉구했다.

초선의원들은 26일 초선 모임인 더민초 총회를 열고 추가 성명을 발표할 예정이다.