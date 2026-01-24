쌀·계란값 안정되나…美계란 112만개 반입·쌀 10만t 격리 보류

정부가 쌀·계란 수급 안정에 나섰다. 2025년산 쌀 10만t의 시장 격리를 보류하고 가공용 쌀 6만t을 시장에 공급한다. 정부가 미국에서 수입하기로 한 신선란 224만개 가운데 초도 물량인 112만개는 23일 늦게 인천국제공항을 통해 국내에 도착할 예정이다.

농림축산식품부는 2025년산 쌀 수급 안정 방안을 협의하기 위해 이날 양곡 수급안정위원회를 열고 쌀 시장 격리 보류와 추가 시장 공급을 결정했다.

농림수산품 등 물가 오름세에 생산자물가가 4개월 연속 오름세를 이어가는 가운데 20일 서울 시내 한 대형마트에서 시민이 장을 보고 있다. 정부는 쌀 10만t의 시장 격리 계획을 보류하고 미국에서 신선한 224만개를 수입하기로 했다. 뉴시스

시장 격리는 쌀이 초과 생산되거나 가격이 하락할 때 정부가 쌀을 매입해 시장에서 떼어놓음으로써 가격 하락을 막는 조치다. 정부는 최근 쌀값이 상승함에 따라 시장 격리 보류를 결정했다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 이날 기준 쌀 20㎏은 6만2673원으로 전년(5만3180원)보다 17.85% 올랐다.

앞서 농식품부는 지난해 10월 수확기 대책 수립 당시 2025년산 쌀의 예상 초과량을 16만5천t으로 추산했다. 그러나 전날 국가데이터처가 내놓은 2025년산 쌀 소비량을 바탕으로 수급을 재추정하니 초과량이 9만t으로 줄었다.

농식품부는 계획대로 10만t을 시장 격리할 경우 올해 공급량이 부족해질 수 있다고 봤다. 이에 따라 계획한 시장 격리 물량 10만t 중 4만5000t의 사전 격리를 보류하고, 쌀값 동향을 모니터링하면서 시행 여부를 재검토하기로 했다.

정부가 빌려준 쌀 5만5000t은 반납 시기를 내년 3월까지 1년 연기한다. 아울러 가공용 쌀의 소비가 크게 늘었다는 국가데이터처 발표에 따라 정부양곡 가공용 쌀 공급 물량을 기존 34만t에서 최대 40만t으로 확대하기로 했다.

김종구 농식품부 차관은 “현재 가격 오름세는 농가소득과는 연관이 낮고, 소비자 부담으로 이어질 수 있는 점을 감안해 시장 격리 물량과 시행 시기를 조정하고 가공용 공급물량을 늘리는 쌀 수급 안정 방안을 마련했다”고 밝혔다.

농식품부는 또 계란 가격 안정을 위해 수입한 미국산 신선란 첫 물량 112만개가 이날 도착한다고 밝혔다. 앞서 정부는 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산에 따른 계란 수급 불안에 대비해 이달 중 미국산 신선란 224만개를 수입하기로 했다. aT는 검역 조건을 충족하는 신선란을 공급받기 위해 대한항공과 협력해 미국 청정 지역 공항을 직접 연결하는 전용 화물기를 운항한다.

첫 물량 112만개는 미국 농무부(USDA)가 검증한 미국산 흰색 달걀 A등급 L사이즈(56.7g 이상) 계란이다. aT는 두 차례에 걸쳐 계란 224만개를 인수할 계획이다. 미국산 계란은 설 연휴 전까지 주요 유통업체와 식재료 업체에 공급된다.

정부는 국내외 조류인플루엔자 확산과 수급 상황에 따라 계란 추가 수입을 탄력적으로 검토할 계획이다.

계란 한 판(특란 30개) 평균 소비자가격은 현재 7200원 수준으로 1년 전보다 약 20% 가량 높다.