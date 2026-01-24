재능대-패션형지, 헥사휴먼케어 ‘시니어 에이지테크 로봇 복지’ 구축

재능대학교는 23일 재능관 13층 대회의실에서 패션그룹형지·헥사휴먼케어와 함께 ‘시니어 에이지테크 로봇 복지 생태계 구축’을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 로봇 기술에 패션과 교육 역량을 결합한 ‘완결형 시니어 로봇 복지 생태계’ 구축에 목적이 있다. 기술 상용화와 사회적 가치 창출을 동시에 도모하기 위한 체계를 마련했다는 데 의미가 있다.

재능대는 시니어 로봇 복지 분야의 전문인력 양성과 실증을 담당한다. 대학은 로봇을 현장에서 운용·관리하는 전문 인력인 ‘로봇 케어 매니저’ 양성 과정을 단계적으로 추진하고, 시니어 맞춤형 교육 프로그램 개발로 현장 적용 가능성을 높일 계획이다.

패션그룹형지는 자회사인 ‘형지로보틱스’를 중심으로 시니어 웨어러블 로봇의 생산·유통·보급 체계를 구축한다. 사용자 교육과 유지보수 등 밀착형 서비스를 통해 로봇 대중화에 나선다.

웨어러블 로봇 분야에서 특허를 보유한 헥사휴먼케어는 웨어러블 로봇 기술 고도화와 함께 제품 경량화 및 원가 절감형 모델 개발을 담당한다. 이남식 재능대 총장은 “현장 중심 교육과 실증으로 에이지테크 분야 전문 인재를 양성하고, 지역사회와 연계한 실질적인 복지 모델을 만들 것”이라고 말했다.