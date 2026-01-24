요즘 뜨는 건 다 모였다…유통업계, ‘몰아치기’ 승부수

유통업계는 최근 인기를 얻고 있는 '두바이 쫀득 쿠키'(두쫀쿠) 팝업 스토어부터 새해를 맞아 집 정리와 주방용품전도 마련했다.

롯데백화점 제공

24일 업계에 따르면 롯데백화점 잠실점 지하 1층에서 25일까지 '프랑스 루브르 바게트'의 '두쫀쿠' 팝업스토어를 선보인다. 프랑스 전통 베이커리 맛집으로 인기를 끌고 있는 프랑스 루브르 바게트의 노하우를 담아 만든 차별화된 두바이식 디저트를 만나볼 수 있다. 대표 메뉴로 '두바이 쫀득볼(7천8백원)', '생딸기 쫀득볼(5천8백원)', '두바이식 꼬마김밥(2만9천8백원)', '두바이 6구 선물세트(4만7천8백원)' 등이 있다.

신세계백화점 강남점에서 오는 28일까지 플로이드 팝업스토어를 운영한다. 1970년대 캘리포니아 스케이트 문화에서 영감을 받아 탄생한 브랜드로 여행 수트케이스를 선보인다. 또 10가지 컬러와 개인의 취향에 맞춰 손쉽게 교체할 수 있는 12가지 컬러의 바퀴 옵션도 활용해 여행객이 자신만의 개성을 더할 수 있다. 대표 상품으로는 플로이드 캐빈(88만원)과 플로이드 위캔더백(29만8천원) 등이 있다.

현대백화점 무역센터점은 25일까지 '노스페이스' 팝업스토어를 열고 패딩 상품 일부를 최초 판매가 대비 최대 20% 할인 판매한다. 대표 상품으로 '1996 레트로 눕시 자켓'(41만 9천원), '오비르 하이브리드 롱 다운 자켓'(31만4천100원), '남성 만토바 다운자켓'(27만4천원) 등이다. 판교점은 같은 기간 주방용품 브랜드 '닥터하우스' 할인 행사를 진행한다. 프라이팬과 에어프라이어, 보온병 등 주방용품을 최초 판매가 대비 30% 할인한다.

이마트는 오는 28일까지 신세계포인트 적립 시 과일과 채소, 수산물, 육류 등을 최대 30% 저렴하게 구매할 수 있다. 과일로는 '돌빌레슈타인 하우스 감귤(1.4㎏)'을 정상가 2만980원에서 8천원 할인한 1만2천980원에 판매한다. '제스프리 골드키위(7입∼10입)'는 정상가 1만6천980원에서 7천원 할인한 9천980원에, '칠레산 체리(500g)'는 2팩 이상 구매 시 팩당 2천원 할인한다.

롯데마트는 오는 28일까지 겨울철 기력 충전을 위한 보양식을 저렴하게 판매한다. 대표적으로 '수입 냉장 찜갈비(100g·냉장·수입산)'를 행사 카드 결제 시 50% 할인가에 제공하고, '1등급 선별 브랜드 돼지고기 삼겹살·목심(각 100g·냉장·국내산)'은 3천390원에 내놓는다. '수입산 LA갈비(1㎏·냉동·미국,호주,뉴질랜드산)'는 엘포인트 회원에게 1만원 할인하고, '와고메 와규 전품목(각 100g·냉장·호주산)'도 30% 할인한다.

홈플러스는 '홈플러스 갈비 유니버스'에서는 멤버십 특가로 '미국산 초이스·호주청정우 냉동 찜갈비'를 각각 1만원 할인하고 '미국산 초이스·호주청정우 냉동 LA식 꽃갈비'는 1만원 할인해 각 5만4천900원, 5만5천900원에 판매한다. 오는 28일까지 7대 카드 결제 시 '보먹돼 삼겹살·목심'은 40% 할인된 1천554원에, '제스프리 골드키위'는 5천원 할인한 9천990원에, '완도 전복 전품목'은 50% 할인가에 판다.

11번가는 새해를 맞이해 증가하는 집 정리 수요를 겨냥한 '생활이 편해지는 정돈' 기획전을 25일까지 진행한다. 청소용품, 수납정리 용품 등 다양한 리빙 상품을 최대 30% 즉시 할인 판매하며, 기획전 상품을 대상으로 3%(1만원 이상 결제 시 최대 3만원) 할인 쿠폰도 ID당 3매까지 발급한다. 파스텔 핑크의 '3M 이지클린 막대걸레'와 '3M 체리블라썸 테이프클리너'를 비롯해 화장실 청소를 위한 스프레이건, 냄새 차단에 특화된 '매직캔 히포 휴지통' 등 청소용품을 할인가에 선보인다.

롯데온은 시슬리 오픈런을 25일까지 진행한다. 시슬리의 대표 제품인 에뮐씨옹 에꼴로지끄 어드밴스드 포뮬라 기획세트, 시슬리아 랭테그랄 앙티-아쥬 아이 앤 립 콘투어 크림 기획세트, 센스티브 스킨 수딩 케어 등을 합리적인 가격대에 준비했다. 롯데온 오픈런 세트로 준비된 구성을 구매하는 고객에게는 파우치를 비롯해 로씨옹 또니끄 오 플뢰르, 에뮐씨옹 에꼴로지끄 어드밴스드 포뮬라, 블랙 로즈 크림, 오 뒤 스와르 향수 바디 크림 등 샘플 사은품을 함께 증정한다.