“위중 보고 받았다”…이해찬 건강 악화에 정무특보 급파

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 베트남 출장 중 건강 악화로 병원에 이송된 가운데, 조정식 대통령 정무특보가 현지에 급파됐다.

연합뉴스

더불어민주당 6선 의원인 조 정무특보는 24일 오전 인천국제공항 출국길에 기자들과 만나 "대통령께서 공무 수행 중인 이 부의장께서 위중한 상황이라는 소식을 보고 받고 제가 긴급하게 현지에 가게 됐다"고 했다.

이어 "현재 건강 상태는 현지에 가봐야 알 수 있을 것 같다"며 "현지에서 청와대와 소통하며 필요한 부분에 대해서는 조력할 것"이라고 말했다. '대통령께서 당부하신 말이 있냐'는 질문에는 답을 하지 않았다.

민주평통 관계자 등에 따르면, 이 부의장은 호찌민 출장 중 심근경색으로 건강 상태가 악화됐다. 이후 현지 병원으로 응급 이송됐다. 상황을 보고받은 이재명 대통령은 조 정무특보를 베트남에 급파할 것을 지시했다.

7선 의원 출신의 이 부의장은 1952년생으로 올해 74세다. 노무현 정부에서 국무총리를, 문재인 정부에서 민주당 대표를 지냈다. 지난해 10월에는 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.