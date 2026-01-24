입시·청약·증여까지 의혹 줄줄이…국힘 “이혜훈, 국민 모독 말고 사퇴하라”

국민의힘이 24일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 향해 "비리 끝판왕"이라며 "국민 모독하지 말고 즉각 사퇴하라"고 촉구했다.

뉴시스

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 논평을 통해 "이 후보자는 국민 앞에 고개를 숙여도 모자란 상황에, 해명이 아닌 궤변으로 일관하며 국민의 인내심을 시험했다"고 말했다.

박 수석대변인은 "장남의 '연세대 부정입학 의혹'은 결코 묵과할 수 없는 수준이다. 처음에 다자녀 전형이라던 설명이 어느새 사회 기여자 전형으로 바뀌었고, 그 근거로 조부의 훈장이 제시됐다"며 "조부의 훈장을 '입시 특권'으로 대물림했다면, 이는 헌법 정신을 뿌리부터 부정하는 '입시 농단'"이라고 했다.

또 "특히 서초구 래미안 원펜타스 아파트 청약 과정에서 결혼한 장남을 미혼 부양가족으로 둔갑시켜 가점을 부풀렸다는 의혹은, 특가법상 사기 및 주택법 위반 혐의로 고발돼 경찰 수사 대상에 올랐다"며 "과거 자신의 저서에서 대부업을 '약탈적 금융'이라 비판해 놓고, 정작 20대 아들들은 대부 업체에 투자하고 그 과정에서 증여세를 탈루했다는 의혹까지 제기됐다"고 말했다.

박 수석대변인은 "모든 의혹이 이 후보자 지명 직후부터 하루가 멀다 하고 쏟아졌음에도, 청와대 인사검증 시스템은 무엇을 했는지 묻지 않을 수 없다"며 "통합이라는 미명 하에 부적격 인사를 비호하는 것은 국민에 대한 정면 도전"이라고 했다.

이어 "민주당 청문위원들마저도 (인사청문회에서) 고개를 가로저으며 사실상 손절하는 입장을 드러냈다"며 "이재명 대통령은 지금이라도 인사검증 실패에 대해 국민께 사과하라. 그리고 이혜훈 후보자 지명을 철회하라"고 덧붙였다.

최은석 국민의힘 원내수석대변인도 이날 논평을 내어 "검증은 끝났다, 남은 것은 사퇴뿐"이라며 "차수까지 변경하며 이틀간 이어진 청문회는 검증의 장이 아니라, 궤변과 자기합리화로 점철된 변명의 기록이었다"고 했다.

그러면서 "후보자는 청문회 과정에서, 자신에게 제기된 의혹에 대해 국민이 납득하지 못한다면 자진 사퇴하겠다는 뜻을 밝혔다"며 "그렇다면 이제 답은 자명하다. 지금 당장 후보자직을 내려놓는 것이 국민에 대한 최소한의 예의"라고 말했다.