이민우, 둘째 출산 후 분가 위기… 육아법 충돌에 깊어진 갈등

이민우의 가족이 둘쨰 출산 이후 분가 위기에 직면했다. KBS 2TV ‘살림남’ 제공

최근 둘째를 품에 안은 이민우의 가족이 갈등을 맞으며 분가 위기에 직면했다.

24일 방송되는 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 3대가 함께 살아가는 이민우 가족의 일상 속에서 서로 다른 육아법에 이민우와 어머니가 언쟁을 벌인다.

이날 방송에서는 일본에서 온 첫째 손녀가 할머니의 정성 가득한 밥상을 거부하는 상황이 펼쳐졌다. 밥 대신 시리얼을 찾는 손녀를 보며 이민우의 어머니는 “원래 할머니 밥이 최고라고 했는데 이제는 안 먹는다”며 섭섭한 마음을 드러냈다.

미묘한 기류가 흐르는 이민우 가족. KBS 2TV ‘살림남’ 제공

이에 이민우는 “맨날 먹는 밥인데 이런 건 먹게 해달라”며 딸의 편에 서고, 결국 81세 어머니와 48세 이민우의 육아관이 정면으로 맞부딪혔다. 이를 지켜보던 이민우의 아내 역시 난감한 표정을 감추지 못하며 집안에는 미묘한 긴장감이 흘렀다.

이어 이민우의 어머니는 손녀를 살뜰히 챙기는 것은 물론, 최근 출산으로 몸이 지친 며느리를 위해 특별한 보양식까지 직접 준비했다.

모유 수유에 좋다고 알려진 ‘돼지족탕’을 끓이기 위해 고령임에도 직접 시장에 나가 재료를 사고, 오랜 시간 정성껏 음식을 준비했다. 하지만 돼지족을 처음 접한 며느리는 충격적인 비주얼에 당황스러움을 감추지 못하고, 가족들 사이에는 또 한 번 어색한 기류가 감돌았다.

며느리를 위해 직접 돼지족탕을 끓인 이민우의 어머니. KBS 2TV ‘살림남’ 제공

조금이라도 더 챙겨주고 싶은 어머니의 마음과 눈치를 볼 수밖에 없는 아내 사이에서 이민우는 결국 감정을 터뜨렸다. 이민우가 어떤 언행을 보였을지, 이로 인해 가족 간의 갈등이 어떻게 커졌을지 궁금증이 모이는 가운데, 답답한 분위기 속 부모님은 폭탄 발언을 하게 됐다.

어머니는 자신의 진심이 제대로 전해지지 않는 것에 대해 서운함을 느끼고, 황혼 육아로 지친 부모님은 결국 “고향인 남원으로 내려가고 싶다”라면서 분가에 대한 속마음을 내비치며 또 다른 파장을 일으키고 말았다.

갑작스럽게 마주한 분가 위기 앞에서 이민우는 깊은 고민에 빠지는 가운데, 과연 이민우 가족은 이 위기를 어떻게 마주하고 풀어나갈지 관심이 집중된다.