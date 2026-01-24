與, '이해찬 前총리 위중'에 "아직 하실 일 많은데…쾌차 소망"

서영교 "수술 후 안정을 되찾고 있다고 한다…다행"

더불어민주당은 24일 베트남에서 건강이 급격히 악화해 위독 상태에 빠진 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 조속한 회복을 기원했다.



정청래 대표는 이날 낮 페이스북에 "베트남 현지에 있는 김현 의원과 통화했다"며 "이 수석부의장이 현재 위중한 상태라고 한다. 조속한 회복을 온 마음을 모아 빈다"고 적었다.



김교흥 의원도 페이스북에서 "마음이 매우 착잡하다"며 "아직 하실 일이 많다. 반드시 쾌차해서 돌아오기를 기도한다"고 밝혔다.



서영교 의원은 "이 수석부의장이 수술 후 안정을 되찾고 있다고 한다"며 "다행이고 존경한다"고 적었다.



서영석 의원은 "당의 큰 어른이신 이해찬 전 대표의 빠른 쾌유를 간절히 바란다"고 밝혔다.



이 수석부의장은 전날 베트남 호찌민 출장 도중 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 응급실로 이송돼 치료받고 있다.



7선 의원 출신으로 민주당 대표 및 국무총리까지 지낸 당내 대표 원로인 이 수석부의장은 작년 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.

<연합>