“韓 한강 라면, 제가 얼려보겠습니다”…한국 ‘맹추위’ 보도한 日기자

전국적으로 체감온도 영하 20도 안팎의 강한 추위가 몰아친 가운데, 일본의 한 기자가 추위에 꽁꽁 언 ‘한강 라면’을 손으로 뜯어 먹는 체험기를 올려 화제다. 최근 인터넷상에서 ‘라면 얼리기 챌린지’가 인기를 끌면서 해외 네티즌 사이에서도 관심을 끌고 있다.

일본 TBS TV 캡처

일본 TBS 뉴스 ‘N스타’는 지난 22일 일본 열도를 뒤덮은 최장기 한파를 보도하면서 한국의 한강 라면을 얼리는 장면을 보도했다. 이날은 서울 최저 기온이 영하 13도까지 내려가 올해 가장 추운 날씨를 기록했다. 해당 영상은 일본과 국내 소셜미디어(SNS)에서 높은 조회수를 기록하며 인기를 끌고 있다.

영상 속 기자는 검은 롱패딩으로 무장한 채 서울 한강의 편의점을 찾아 한강 라면을 끓였다. 그는 “한국이 얼마나 추운지 검증하기 위해 서울의 명물인 한강 라면을 준비했다”며 “라면이 어는 데 얼마나 걸리는지 실험할 것”이라고 했다.

해당 기자는 “체감 온도는 생각보다 훨씬 낮다”면서 “라면이 조형물처럼 변하고 있다”고 놀라워했다. 라면은 실험 2시간 만에 라면은 젓가락으로 면발을 든 상태 그대로 얼어붙었다. 그는 얼어버린 면발을 손으로 뜯으면서 “시간이 멈춘 듯 젓가락이 공중에 떠 있는 것처럼 보인다”고 말했다.

유튜브 '숏츠'에 올라온 라면 얼리기 챌린지. 유튜브 캡처

한편, 기록적인 한파가 계속되면서 온라인상에서는 ‘라면 얼리기 챌린지’가 유행하고 있다. 이날 유튜브 숏폼과 인스타그램에선 뜨거운 라면을 얼린 영상과 사진을 공유한 게시물이 다수 공유되고 있다.

이들은 “모형이 아니다”, “한국이 이렇게 춥다”며 영상을 공유했고, 댓글엔 “이 영상을 위해 한 시간을 젓가락을 들고 있었다는 게 더 대단하다”, “맛이 어떤지 궁금하다” 등 반응을 보였다.