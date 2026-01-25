“설 차례상 비용, 전통시장이 마트보다 11만원 저렴”…과일·채소 내려 ‘소폭 하락’

올해 배와 무, 대추 등 주요 과일과 채소류 가격이 내려가면서 설 차례상 물가가 소폭 하락, 안정세를 보인다는 조사 결과가 25일 나왔다. 다만 이들 품목은 기온에 예민해 한파가 계속될 경우 가격이 다시 오를 가능성이 있다.
한국물가정보가 설을 앞두고 4인 가족 기준 차례상 비용을 조사한 결과, 전통시장은 약 29만6500원으로 지난해보다 1.98% 감소한 것으로 나타났다. 대형마트 장보기 비용은 약 40만6880원으로 집계돼 0.64% 떨어졌다.
품목별로 보면 배와 대추, 무, 배추 등의 과일과 채소류 가격이 전반적으로 하락했다. 배(신고 3개)가 출하 여건 개선으로 전통시장 판매 가격이 작년 2만7000원에서 올해 1만8000원으로 33.33% 하락했고, 대추(400g)는 기상 여건 양호에 따른 생산량 증가로 전통시장 기준 25% 내린 6000원에 거래되고 있다.
무(1개) 가격은 전통시장 기준 작년 4000원에서 3000원으로 25% 하락했다. 배추(1포기)는 전통시장 판매 가격은 6000원으로 14.29% 하락했고, 대형마트에선 6080원으로 10.59% 떨어졌다. 대파(1단)는 전통시장 기준 2500원으로 16.67% 내렸다.
식용유(1.8ℓ) 가격도 공급 여건 안정으로 3년 연속 하락하며 전통시장 판매 가격이 6500원으로 7.14% 하락했다.
다만 사과와 조기, 달걀, 쌀 등의 품목 가격은 올랐다.
사과(부사 3개)는 전통시장에서 1만8000원으로 보합세지만, 대형마트 판매 가격은 2만5960원으로 1년 전보다 3.34% 상승했다.
수산물은 환율 상승을 비롯한 외부 요인의 영향으로 수입 원가가 오르며 가격이 오름세다. 조기(중국산 3마리)는 전통시장 기준 1만2000원에서 1만5000원으로 25% 올랐다. 동태포(800g)는 전통시장 기준 1만원으로 보합을 유지하지만, 대형마트 판매 가격은 1만5900원으로 6.71% 뛰었다.
축산물에서 소고기(산적용 600g)는 전통시장 기준 3만4000원으로 작년과 동일한 수준이고, 달걀(10개)은 전통시장 기준 3000원이지만, 대형마트 가격은 4580원선으로 4.57% 올랐다.
쌀값 상승이 제조 원가에 반영된 품목들이 오름세를 보였다. 전통시장에서 떡국떡(1㎏) 가격은 7000원으로 16.67% 올랐고 시루떡(1㎏)은 1만3000원으로 30% 상승했다.
이동훈 물가정보팀장은 “올해 차례상 비용이 소폭 낮아지며 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다"며 "다만 최근 한파로 인해 기온에 민감한 채소나 과일류의 가격이 다시 오를 가능성이 있다”고 말했다.