“100% 관세 폭탄” 경고…중국 손잡은 캐나다에 트럼프가 꺼낸 카드

도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 중국과 관계 개선을 시도하는 캐나다를 향해 "캐나다가 중국과 협정을 체결한다면 미국으로 들어오는 모든 캐나다 상품과 제품에 즉각 100% 관세가 부과될 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "카니 주지사가 캐나다를 중국이 미국으로 상품과 제품을 보내는 '하역항'(Drop Off Port)으로 만들 수 있다고 생각한다면, 그는 크게 실수하는 것"이라며 이같이 적었다.

'카니 주지사'는 마크 카니 캐나다 총리를 가리킨 표현이다. 트럼프 대통령은 집권 2기 출범 때부터 캐나다 병합 야욕을 노골적으로 드러내면서 '미국의 51번째 주(州)'라는 의미로 캐나다 총리를 '주지사'로 불러왔다.

트럼프 대통령은 또한 "중국은 캐나다의 기업과 사회 구조, 그리고 전반적인 생활 방식 등을 포함해 캐나다를 완전히 집어삼켜 산 채로 먹을 것"이라고 경고하기도 했다.

트럼프 대통령은 또 다른 트루스소셜 게시물에서 "세계가 가장 원하지 않는 것은 중국이 캐나다를 장악하는 것"이라며 "이는 일어나지 않을 것이며, 심지어 일어날 가능성도 없다"고 밝혔다.

트럼프 대통령의 캐나다에 대한 이러한 경고성 언급은 캐나다가 자신의 관세 정책과 서반구 병합 위협 등에 맞서 중국과 밀착하는 움직임을 보이는 가운데 나왔다.

또한 집권 2기 행정부 출범 이후 미주 대륙에 대한 미국의 지배권을 강화하는 '돈로주의'(Don-roe Doctrine) 드라이브를 걸고 있는 상황에서 캐나다에 대한 중국의 영향력 행사를 용납하지 않겠다는 강력한 의지를 표방한 것으로도 해석된다.

앞서 카니 총리는 지난 14∼17일 캐나다 총리로서는 8년 만에 중국을 방문, 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 했다.

이 자리에서 두 정상은 "새로운 전략적 동반자 관계"를 시작하자면서 수년간의 갈등 끝에 관계 정상화를 선언했다. 특히 중국과 캐나다는 중국의 전기차와 캐나다의 유채씨 등 양국 주요 수출품의 관세 인하에 합의하는 등 일부 통상 합의도 만들었다.