건강 좌우하는 1순위는 ‘유전자’ 아니었다…국민이 꼽은 뜻밖의 답

우리나라 사람들은 본인의 건강 상태에 가장 크게 영향을 끼친 요인 1순위는 '돈'이라고 생각한다는 조사 결과가 나왔다. 돈이 미치는 영향이 주위에 운동시설 인프라나 유전적 요인, 개인의 생활 습관 등을 모두 제치고 가장 크다고 인식했다.

한국건강증진개발원 '2025년 건강인식조사 보고서' 갈무리

25일 한국건강증진개발원의 '2025년 건강인식조사 보고서'에 따르면 지난해 10월 31일부터 11월 14일까지 전국 만 20세 이상 70세 미만 남녀 2천명에 설문한 결과 이같이 집계됐다.

조사 결과 본인의 건강 상태에 영향을 미친 정도가 크다고 생각하는 요인으로는 '수입 및 사회적 수준'이 33.3%로 가장 높았다.

이어 '운동시설, 공원 인프라 등 물리적 환경'(14.8%), '유전적 요인'(12.8%), '개인 생활 행태 및 극복 기술'(11.5%) 등의 순이었다.

2023년부터 지난해까지 3개년 결과를 보면 2023년과 2024년에는 '유전적 요인'이 1순위였으나, 작년에는 '수입 및 사회적 수준'으로 바뀌었다.

수입과 사회적 수준이 건강에 미치는 영향이 가장 크다는 데에는 모든 연령대가 동의했다. 20∼30대 청년, 40∼50대 중년, 60대 노년 세대에서 모두 응답률이 각각 29.6%, 36.4%, 32.6%로 가장 높았다.

2순위는 연령대에 따라 달랐다. 청년과 중년 세대는 '운동시설, 공원 인프라 등 물리적 환경'을, 노년 세대는 '개인 생활 행태 및 극복 기술'을 각각 두 번째로 꼽았다.

건강한 생활을 실천하기 어려운 이유는 '의지가 약하고 게을러서'(35.8%)라는 응답이 가장 많았다.

이어서 '업무·일상 생활이 너무 바빠 시간이 없어서'(20.7%),'노력해 봤지만, 큰 변화를 느낄 수 없어서'(8.8%) 등이었다.

희망하는 기대수명은 평균 83.8세, 희망하는 건강수명(유병기간 제외 기대수명)은 평균 78.7세였다.

건강한 삶을 위해 투자하는 적정 금액은 한 달 평균 27만3천원이라고 생각했으나, 실제 투자 금액은 한 달 평균 13만9천원이었다.

건강한 삶을 위해 가장 많은 돈을 투자하는 영역으로는 '식단'이라는 응답이 42.3%로 가장 많았다. 이어서 '운동'(28.8%), '병원 치료'(16.1%) 순이었다.

건강한 삶을 위해 투자하는 적정 시간은 일주일 평균 8.0시간이라고 생각했다. 그러나 실제로 쓰는 시간은 일주일 평균 5.3시간으로 차이를 보였다.

가장 많은 시간을 투자하는 영역은 '운동'이 51.7%로 절반 이상이었다. 이어서 '식단'(31.3%), '병원 치료'(8.8%) 등이었다.