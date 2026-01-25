“건강 상태에 가장 큰 영향 끼치는 요인은 ‘돈’”…식단·운동에 월 13만원 투자

한국건강증진개발원 ‘2025년 건강인식조사 보고서’ 발표

모든 연령대서 “‘돈’ 가장 큰 영향…이어 운동시설, 생활습관 개선 등 꼽아

내 몸의 건강 상태에 가장 크게 영향을 끼친 요인은 뭘까. 우리나라 사람들은 본인의 건강 상태에 가장 크게 영향을 끼친 요인 1순위는 ‘돈’이라고 생각하고 있다는 조사 결과가 나왔다.

사진 = 클립아트코리아 제공

25일 한국건강증진개발원의 ‘2025년 건강인식조사 보고서’에 따르면 지난해 10월 31일부터 11월 14일까지 전국 만 20세 이상 70세 미만 남녀 2000명에 설문한 결과 이같이 집계됐다.

조사 결과, 본인의 건강 상태에 영향을 미친 정도가 크다고 생각하는 요인으로는 ‘수입 및 사회적 수준’이 33.3%로 가장 높았다. 다음으로 ‘운동시설, 공원 인프라 등 물리적 환경’(14.8%), ‘유전적 요인’(12.8%), ‘개인 생활 행태 및 극복 기술’(11.5%) 등의 순으로 나타났다.

이 같은 답변은 모든 연령대가 동의했다. 주위에 운동시설 인프라나 유전적 요인, 개인의 생활 습관 등을 모두 제치고 모든 연령대에서 돈이 미치는 영향이 가장 크다고 인식하는 것으로 나타났다. 20∼30대 청년, 40∼50대 중년, 60대 노년 세대에서 모두 응답률이 각각 29.6%, 36.4%, 32.6%로 가장 높았다.

2023년부터 지난해까지 3개년 결과를 보면 2023년과 2024년에는 ‘유전적 요인’이 1순위였으나, 작년에는 ‘수입 및 사회적 수준’으로 바뀌었다.

2순위에서는 연령대에 따라 달랐다. 청년과 중년 세대는 ‘운동시설, 공원 인프라 등 물리적 환경’을, 노년 세대는 ‘개인 생활 행태 및 극복 기술’을 각각 두 번째로 꼽았다.

건강한 생활을 실천하기 어려운 이유는 ‘의지가 약하고 게을러서’(35.8%)라는 응답이 가장 많았다. 다음으로 ‘업무·일상 생활이 너무 바빠 시간이 없어서’(20.7%), ‘노력해 봤지만, 큰 변화를 느낄 수 없어서’(8.8%) 등으로 나타났다.

건강한 삶을 위해 투자하는 적정 금액은 한 달 평균 27만3000원이라고 생각하고 있었다. 다만 실제 투자 금액은 한 달 평균 13만9000원에 그쳤다.

건강한 삶을 위해 가장 많은 돈을 투자하는 영역으로는 ‘식단’이라는 응답이 42.3%로 가장 많았다. 이어서 ‘운동’(28.8%), ‘병원 치료’(16.1%) 순이었다.

건강한 삶을 위해 투자하는 적정 시간은 일주일 평균 8.0시간이라고 생각했다. 그러나 실제로 쓰는 시간은 일주일 평균 5.3시간으로 차이를 보였다. 가장 많은 시간을 투자하는 영역은 ‘운동’이 51.7%로 절반 이상이었다. 이어서 ‘식단’(31.3%), '병원 치료'(8.8%) 등이었다.