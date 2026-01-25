메뉴보기메뉴 보기 검색

“몸에 좋은 척은 안 통한다”…2026년 유통업계 판도 바꾼 HQ 트렌드

김현주 기자 hjk@segye.com
'HQ(Health Quotient)' 트렌드가 2026년 식품 시장의 판도를 바꾸고 있다. 이제 소비자들은 '간편함'에 속아 '영양'을 포기하지 않는다.

 

하림 제공

25일 유통업계에 따르면 가장 치열한 격전지는 즉석밥 시장이다. 하림의 '더미식'은 아예 '가정식 그 자체(HMI)'를 선언하며 판을 흔들고 있다. 이들이 내세운 무기는 의외로 '무첨가'다. 100% 쌀과 물로만 밥을 짓고, 무균화 설비로 보존료를 완전히 뺐다.

 

특히 밥알이 눌리지 않게 포장지와 밥 사이에 공기층을 넣는 섬세한 기술은 "갓 지은 집밥과 구분이 안 된다"는 미식가들의 호평을 끌어냈다. 백미부터 메밀, 현미까지 14종의 라인업을 갖춰 '골라 먹는 탄수화물' 시대를 열었다는 평가다.

 

'건강지능'이 높아진 소비자들을 잡기 위한 다른 기업들의 행보도 파격적이다.

 

풀무원은 "냄새나고 끈적여서 못 먹겠다"는 편견을 깬 '짜먹는 나또'로 대박을 터뜨렸다. 핵심 영양은 살리되 섭취 방식은 스틱형으로 바꿔 'MZ세대의 영양 간식' 자리를 꿰찼다.

 

매일유업은 핀란드산 귀리의 속껍질(오트브란)만 80% 이상 골라낸 '어메이징 오트'로 '진짜 귀리'를 찾는 소비자들을 공략 중이다.

 

대상 청정원은 설탕 대신 자체 개발한 대체당 '알룰로스'를 활용해 '맛있는데 살 안 찌는' 로우태그(Low-Tag) 시장에서 독주하고 있다.

 

식품업계 한 관계자는 "2026년의 소비자는 전문가 뺨치는 지식을 갖고 있다"며 "이제 적당히 몸에 좋은 척하는 마케팅은 통하지 않는다. 원재료의 가치를 과학적으로 입증하는 '진정성' 있는 브랜드만이 살아남을 것"이라고 못 박았다.

김현주 기자

