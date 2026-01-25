곽튜브 "2세 딸일까봐 잠도 못 자…나 닮을까봐"

JTBC 예능 프로그램 '아는 형님' 방송화면 캡처

여행 크리에이터 겸 방송인 곽튜브가 부모가 되는 소감을 솔직하게 털어놨다.

24일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 방송인 김대호, 유튜버 곽튜브가 게스트로 출연했다.

이날 강호동은 곽튜브에게 "인생 2막이지 않나. 아기 아빠가 됐다더라"고 물었다.

이에 곽튜브는 "방송 공개될 때쯤엔 정말 얼마 안 남았을 때다. 올해 출산을 앞두고 있다"고 답했다.

그러면서 "젠더리빌 파티라고 해서 아기 성별 공개하는 게 있는데 그땐 잠을 거의 못 잤다. 딸이면 어떡하나 걱정을 많이 했다"고 털어놔 웃음을 안겼다.

이수근이 "왜 아빠가 뭐 어떤데"라고 말했고, 곽튜브는 "표정이 왜 그러냐"고 했다. 그러자 이수근은 "그럼 별로라고 말하나. 방송인데"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

이날 곽튜브는 아내와의 러브스토리도 공개했다. 그는 "옛날에 소개받아서 사귀다가 헤어졌는데 유튜브를 하면서 다시 만났다. 내가 연락이 소홀해지면서 헤어지자고 했다가 다시 연락해서 만났다"고 말했다.

두 사람의 이야기를 들은 서장훈은 "지금 아내 분이 매우 착하신 분이다. 헤어지자고 한 사람인데 연락이 왔다고 다시 만나서 결혼까지 했다"며 감탄했다.

곽튜브는 "아내가 너무 착하다. 나는 자존감이 낮은데 와이프는 반대다"라며 아내를 자랑했다.

그러면서 "난 장훈이 정도로 모든 걸 부정적으로 본다"고 덧붙였다. 이에 서장훈은 "너랑 오늘 초면이다"라고 반응해 웃음을 자아냈다.

한편 곽튜브는 지난해 10월 서울 여의도 한 호텔에서 5살 연하 여성과 비공개 결혼식을 올렸다. 곽튜브의 아내는 아들을 임신 중이며 오는 3월 출산을 앞두고 있다.