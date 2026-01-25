제조업황 2월 전망 반도체 ‘웃음’, 자동차 ‘울상’

국내 제조업 업황의 상승세가 2월에도 지속될 것이라는 전문가들의 전망이 나왔다. 특히 반도체와 휴대전화 등 ICT(정보통신기술) 업계 상승세가 두드러질 것으로 예측된다.

산업연구원은 지난 12∼16일 업종별 전문가 125명을 상대로 전문가 서베이 지수(PSI)를 조사한 결과, 2월 제조업 업황 전망 PSI는 114를 기록했다고 25일 밝혔다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

PSI 기준치 100은 전월과 같을 것이라는 의미다. 100을 넘어 200에 가까울수록 전월보다 업황이 개선됐다는 의견이 많다는 것을, 100 아래로 떨어져 0에 근접할수록 업황이 악화했다는 의견이 많다는 것을 뜻한다.

2월 업황 전망 PSI는 전월(104)보다 10포인트 상승하면서 8개월 연속 기준치를 웃돌았다. 수출(113)이 기준치(100)를 크게 웃돈 가운데 내수(108) 역시 기준치를 상회했다. 생산수준(108)과 재고(104) 역시 기준치를 웃돌았다. 세부 업종별로는 반도체(161), 휴대전화(120) 등 ICT 업종과 조선(107), 기계(113), 바이오·헬스(114) 등 대부분이 기준선인 100을 상회해 전망이 밝았다. 반면 10대 업종 중에서 자동차(92)만 기준선을 밑돌았다.