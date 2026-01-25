'이혼과 은퇴' 황재균, 혼자 사는 근황 공개...눈물까지

전 프로야구 선수 황재균이 오는 31일 방송에서 근황을 공개한다. 사진은 출연해 스튜디오에서 눈물을 훔치는 모습. MBCentertainment

최근 은퇴를 선언한 전 프로야구 선수 황재균이 방송에 출연해 근황을 공개할 예정이다.

지난 24일 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’은 방송 말미 예고편을 통해 황재균의 출연 소식을 전했다. 예고 영상에는 그를 ‘만루의 황제’ 및 ‘만루의 사나이’라고 지칭하며 선수 시절의 야구 경기에서 모습과 은퇴 이후의 근황이 담겼다.

공개된 화면 속 황재균의 집에는 KBO 골든 글러브와 선수 생활 동안 받은 각종 트로피가 전시됐다. 또 다른 방에는 각종 책, 운동화 등 취미 용품들로 꾸몄다.

은퇴 한 황재균의 모습도 담겼는데, 그는 오전 10시에도 수면을 취하고 소파에서 휴식을 취하는 등 여유로운 생활을 보여주거나, 다양한 음식을 먹기도 했다.

22년 지기이자 현재 매니저로 함께하고 있는 지인은 “많이 먹고, 많이 누워있고 자고, 반 백수죠”라고 직설적으로 표현해 웃음을 자아냈다.

그러면서도 “솔직히 (황재균이) 아직은 야구 생각이 안 날 거다. 그런데 여태까지 해 온 게 야구밖에 없는데 많이 허전하고 얼마나 그립겠어요”라고 그의 외로움을 대변하기도 했다.

황재균이 야구 배트를 만지거나 창밖을 보는 모습이 비쳤는데, 창밖에는 야구장이 보였다.

그렇지만 이내 그는 은퇴한 현실을 실감하기도 했다. 그는 중고거래로 시합 때 사용하던 물품, 사인 배트 등을 나누면서 지내는 일상을 보여줘 스튜디오를 놀라게 했다.

이날 황재균은 류현진, 김현수, 양의지 등 오랜 시간 함께 그라운드를 누볐던 동료들과 모임을 가졌다.

류현진은 황재균을 보고 “운동을 하루에 운동을 세 번 한다. 건강하지 않아도 된다”고 그의 근황을 공개했고, 김현수와 양의지는 “어차피 계속 쉴 거 잖아”, “너 어차피 혼자잖아”라고 장난했다.

황재균은 이날 만난 동료들이 “얘네가 다시 생각해보라고 다 말렸다”며 은퇴 과정을 언급했다. 이야기를 털어놓으며 눈물까지 보인 그의 이야기는 오는 31일 방송될 예정이다.

한편 황재균은 2006년 현대 유니콘스에 입단해 프로 생활을 시작했다. 이후 2022년에는 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했으나 2년 만에 결별했다. 최근에는 선수 생활에 마침표를 찍고 인생의 전환점을 맞이했다.