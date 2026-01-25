비, 청각장애 팬에 "왜 춤 안 추나" 지적…"생각 짧았다" 사과

가수 겸 배우 비가 대만 콘서트에서 팬에게 춤을 추지 않는다고 지적했다가 청각장애인임을 뒤늦게 파악하고 사과했다.

23일(현지시간) 인디펜던트 등 외신에 따르면, 비는 지난 17일 대만 타이베이 아레나에서 열린 '스틸 레이닝 : 앙코르'(Still Raining: Encore) 공연 중 한 팬을 지목했다.

가수 겸 배우 비. 사진=SCMP

비는 객석에서 춤을 추는 대신 휴대전화로 무대를 촬영하던 팬에게 한국어로 "왜 춤을 추지 않냐"고 물었고, 통역사는 이를 중국어로 전달했다.

이에 팬은 자신의 귀를 손가락으로 가리키며 청각 장애를 표현한 뒤 촬영을 이어갔다. 비는 팬의 제스처를 알아채지 못하고 계속 춤을 출 것을 독려했다.

공연 이틀 뒤인 19일 이 팬은 자신의 소셜미디어(SNS)에 비를 태그하며 당시 상황을 설명했다.

그는 "비와 통역사가 한 말을 알아들을 수 없었고, '업 업(up up)' 제스처도 춤을 추라는 뜻이 아니라 노래를 더 크게 부르라는 의미로 오해했다"고 적었다.

또 "비가 발을 구르며 다시 해 보라고 했고, 말 안 듣는 팬으로 오해받을까 걱정됐다"고 덧붙였다.

비는 20일 해당 게시물에 중국어로 사과 댓글을 남겼다. 비는 "당신이 들을 수 없다는 사실을 알지 못해 죄송하다. 충분한 배려가 없었고 제 생각이 짧았다"고 했다.

이어 "이번 일을 계기로 앞으로 모든 공연에서 세심하게 주의를 기울이겠다"고 밝혔다. 비는 팬이 콘서트 당일이 자신의 생일이었다고 언급한 것에 대해 "공연을 보러 와줘서 고맙다"고 남겼다.

<뉴시스>