비, 청각장애 팬에게 "왜 춤 안 추냐" 지적… '즉각 사과'

가수 겸 배우 비가 대만 콘서트 도중 한 팬에게 춤을 추지 않는다는 지적을 한 후 즉각 사과했다.

지난 23일(현지시간) 인디펜던트 등 외신 보도에 따르면, 비는 지난 17일(현지시간) 대만 타이베이 아레나에서 열린 월드투어 ‘스틸 레이닝: 앙코르’ 공연 중 객석에서 춤을 추지 않고 휴대전화로 무대를 촬영하던 한 여성 팬 A 씨에게 “왜 춤을 추지 않느냐”라고 물었다.

해당 발언은 현장 통역사를 통해 중국어로 전달됐다. 이에 A 씨는 자신의 귀를 가리키며 미소 지었다. 이는 청각장애가 있다는 뜻이었으나 비는 A 씨의 제스쳐를 알아듣지 못했고 더 적극적인 호응을 요청한 후 공연을 지속했다.

가수 겸 배우 비. 뉴스1

A 씨는 공연 이후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 비를 태그하며 당시 상황을 설명했다.

그는 “춤을 안 춘 것이 아니라 말소리를 들을 수 없어 비와 통역사의 말을 이해하지 못했다”라면서 “비가 손으로 ‘업 업(up up)’ 제스처를 취했을 때도 춤을 추라는 것이 아닌 노래를 더 크게 불러 달라고 한 것으로 오해했다”고 당시 상황을 설명했다.

또 A 씨는 “청각장애가 있어 입 모양을 읽거나 실시간 자막이 필요하다”라면서 “비가 발을 구르며 다시 해 보라고 했는데 나중에 생각해 보니 수화로 알려줄 걸 그랬다. 말 안 듣는 팬으로 오해받을까 봐 걱정됐다”고 털어놓았다.

비가 대만 팬에게 직접 사과했다. 뉴스1

사연을 접한 비는 지난 20일 A 씨의 게시물에 중국어로 직접 사과의 댓글을 남겼다.

그는 “당신이 듣지 못한다는 사실을 몰랐다. 배려가 부족했고 생각이 깊지 못했다”라면서 사과했다. 또 “이번 일을 계기로 앞으로 공연에서 모든 상황에 더 신중하겠다”고 전했다.

해당 공연일이 생일이었다고 밝힌 A 씨에게, 비는 “작은 해프닝이 있었지만 우리에게 아름다운 기억이 됐다”라면서 생일을 축하하는 인사도 덧붙였다.