영파씨, 디지털 싱글 ‘VISA / Pilot3’ 콘셉트 포토 공개

27일 새로운 음원을 공개하는 그룹 영파씨(YOUNG POSSE)가 힙한 비주얼로 새로운 변신에 나섰다.

DSP미디어는 영파씨가 지난 24일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 디지털 싱글 ‘비자 / 파일럿3(VISA / Pilot3)의 개인별 콘셉트 포토를 게재했다고 25일 밝혔다.

공개된 사진 속 영파씨는 도시의 소음과 리듬이 녹아있는 공간에서 자유롭게 포즈를 취하고 있는 모습이다.

다섯 멤버는 카모플라주 톱, 크롭 패딩 등 스트리트 무드를 극대화한 스타일링으로 거친 날 것의 매력을 자랑했다.

특히, 영파씨는 무심한 눈빛으로 카메라를 응시, 솔직하고 당당한 태도로 틀에 갇히지 않는 그룹의 정체성을 잘 보여줘 눈길을 끈다.

DSP미디어는 “영파씨는 이번 음원을 통해 지금의 가장 트렌디한 음악과 비주얼을 선보인다”며 “영파씨는 고유의 음악적 색채를 더욱 짙게 그리며 동세대 리스너들과의 공감대를 한층 넓힐 것”이라고 전했다.

한편 영파씨가 27일 공개하는 이번 디지털 싱글에는 타이틀곡 ‘비자(VISA)’와 수록곡 ‘파일럿3(Pilot3)’가 수록됐다.

‘파일럿3’는 쿤타(KOONTA)가 피처링에 참여했다.