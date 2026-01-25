BTS 5집 ‘아리랑’ 선주문 400만장 돌파

일주일 만에 자체 최고 기록

14곡 수록… 3월20일 발매

글로벌 슈퍼 그룹 방탄소년단(BTS·사진)의 새 앨범 ‘아리랑(ARIRANG)’의 선주문량이 400만장을 넘겼다. 자체 최고 선주문 판매량이다.



소속사 빅히트 뮤직은 지난 16일 예약 판매를 시작한 정규 5집 ‘아리랑’이 지난 22일 앨범 유통사 YG플러스 기준으로 선주문량 406만장을 기록했다고 25일 밝혔다.



예약 판매 시작 일주일 만의 기록으로, BTS 앨범 중 최다 누적 판매량을 기록한 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 세븐(MAP OF THE SOUL : 7)’의 342만장을 뛰어넘는 최다 선주문량이다. 2020년 발매된 정규 4집은 이후 누적 판매량 500만장을 넘겼다.



소속사는 “‘아리랑’은 발매까지 약 두 달이나 남았다는 점에서 예약 판매 종료 시점에 세울 기록에 관심이 쏠린다”고 전했다.



3월20일 오후 1시에 발매되는 ‘아리랑’은 BTS가 2022년 6월 앤솔러지(선집) 앨범 ‘프루프(Proof)’ 이후 3년9개월 만에 공개하는 신보다. 앨범에는 팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다룬 14개 트랙이 수록된다. BTS는 3월21일 광화문광장에서 컴백 공연을 열 예정이다.



이와 더불어 4월 9일, 11일, 12일 고양종합운동장에서 열리는 월드투어 공연은 지난 22일 이미 모든 회차가 매진됐다. 미국 탬파와 스탠퍼드에서 열리는 공연은 각각 1회씩 추가 공연을 확정했다. 이번 월드투어는 총 34개 도시에서 K팝 투어 사상 최대인 81회에 걸쳐 펼쳐진다.