‘글로벌 피지컬 AI’ ETF 수익률 34% [재테크 특집]

NH투자증권

NH투자증권은 글로벌 산업 변화의 핵심 패러다임으로 자리 잡은 ‘피지컬 인공지능(AI)’ 분야 선도기업에 투자하는 ‘HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF’를 추천한다고 25일 밝혔다.

NH투자증권의 대표 AI ETF상품인 ‘HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF’. NH투자증권 제공

지난해 4월 상장한 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF는 생성형 AI 중심의 기존 AI ETF와 달리 실물 확장 단계에서 요구되는 산업 인프라 전반에 투자하는 것이 가장 큰 차별점이다. 단순 테마 추종보다는 각 밸류체인의 산업 경쟁력과 기술 수준을 비교 분석해 종목을 선별하고, AI 확산 속도·공급망 변화·기술 진화 속도 등을 반영해 비중을 조정하는 액티브 운용 전략을 적용한다.

HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF는 지난 6개월 동안 34.21%의 운용수익률을 보였다. 상품 위험등급은 2등급이며, 연간 총보수는 0.60%다.

NH아문디자산운용 김승철 ETF 투자본부장은 “피지컬AI는 AI 시대의 핵심이자 최종 영역으로 산업 전반의 구조적 변화를 이끄는 메가트렌드”라며 “밸류체인 전체를 균형 있게 살펴보며 중장기 관점의 성과를 추구해 투자자들에게 안정적이고 의미 있는 결과를 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.