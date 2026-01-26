만성질환 진단 시 의료기기 실물 지급 [재테크 특집]

DB손해보험

DB손해보험이 업계 최초로 만성질환 진단 시 의료기기 현물급부 제공 및 전문 의료진 케어콜 지원을 도입해 실질보장 강화가 기대된다.

손해보험협회 신상품심의위원회는 DB손해보험이 개발한 ‘현물급부 제공 만성질환진단비 3종’, ‘만성질환 약물치료비(경도)(5년지급형) 3종’에 대해 독창성과 유용성 등을 높게 평가해 각각 6개월, 9개월의 배타적 사용권을 부여했다. 이에 따라 다른 보험사는 향후 6개월, 9개월간 유사 담보의 개발 및 판매가 제한된다.

​DB손해보험이 새롭게 개발한 ‘현물급부 제공 만성질환진단비 3종’ 등이 배타적 사용권을 부여받았다. DB손해보험 제공

‘현물급부 제공 만성질환진단비 3종’ 신담보는 고혈압 진단 고객에게는 반지형 혈압계(CART BP)와 전자혈압계를 제공하고, 이상지질혈증 진단 고객에게는 가정용 인바디(다이얼)를 제공하며 당뇨병 진단 고객에게는 연속혈당측정기를 제공한다.

‘만성질환 약물치료비(경도)(5년지급형) 3종’ 신담보는 보장개시일 이후 고혈압·이상지질혈증·당뇨병이 경도 수준으로 확정 진단되고, 이후 매년 약물치료를 이어가며 건강지표가 경도 구간을 유지할 경우 가입금액을 연 1회, 최대 5년간 지급받을 수 있다. 이 구조는 건강관리 인센티브형 보장으로 약물치료 중단이나 중등도 악화 시 보장이 제한되는 점을 활용했다.