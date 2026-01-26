중개형 ISA 잔고 8조… 1년새 136% 쑥 [재테크 특집]

삼성증권

삼성증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고가 지난 15일 8조원을 돌파했다고 25일 밝혔다.

이달 21일 기준 삼성증권의 중개형 ISA 잔고와 고객 수는 2024년 말 대비 각각 136%, 24% 증가했다. 중개형 ISA 고객 수는 144만명을 넘어서며 업계 최대 규모를 유지하고 있다.

​

삼성증권의 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고가 이달 15일 기준 8조원을 돌파했다. 삼성증권 제공

중개형 ISA 계좌 내 투자 비중을 살펴보면, 국내 주식과 국내ETF의 합산 비중이 2024년 말 46.6%에서 이달 현재 49.4%까지 상승했다. 이는 최근 국내 증시 활황에 따른 투자자들의 적극적인 시장 참여가 반영된 결과로 풀이된다.

한편, 삼성증권은 올 한 해 중개형 ISA를 개설하는 고객을 대상으로 국내주식 온라인 거래 수수료 혜택을 평생 제공하는 이벤트를 연말까지 진행한다. 올해 삼성증권에서 중개형 ISA 계좌를 신규 개설하는 고객이라면 별도 신청 없이 평생혜택 수수료가 자동 적용된다.

이외에도, 삼성증권은 중개형 ISA고객을 위해 MTS 엠팝(mPOP)에서 다양한 부가 기능을 제공하고 있다. 금융상품을 ISA 계좌에서 투자했을 경우 일반 계좌 대비 절세되는 금액을 바로 비교해서 제시해주는 ‘ISA 절세 시뮬레이터’, 삼성증권 ISA 고객 중 전월 투자 성과 기준 상위 1000명이 가장 많이 순매수한 종목을 랭킹 순으로 알려주는 ‘고수 PICK’ 등을 통해 고객을 지원하고 있다.