[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 26일 (월요일) 부동산 매매 길사 있다!

96년생 권위만을 내세우면 구설이 분분하다. 84년생 연인간에 갈등이 생기니 양보하라. 72년생 전문직에 큰 발전이 온다. 60년생 사업자는 매출이 약하다. 48년생 고집으로 귀한 것을 잃어버린다. 36년생 부동산 매매는 길사가 있다.

97년생 경망한 행동은 자신을 곤혹스럽게 만든다. 85년생 아랫사람을 챙기는 일에 신경 써라. 73년생 책임감을 중히 하는자는 따르라. 61년생 이사나 영업에 좋은 운이다. 49년생 새로운 사업에 공부하라. 37년생 가족중에 재물이 생기다,

98년생 이성관계에 순조로움이 힘들다. 86년생 육체적인 질환은 완쾌되기 쉽다. 74년생 동북방에서 만난사람 도움이 온다. 62년생 사업에 경쟁자를 주의하라. 50년생 전문직자는 좋은 정보을 얻는다. 38년생 거래처을 원하면 북방으로 가라.

99년생 언어로 다치게 할지도 모른다. 87년생 아는 것이 없으면 의심하지 않는 법. 75년생 기술직에는 성과가 크다. 63년생 행운이 따르는 운세다. 51년생 구사일로 손재가 오는 운이다. 39년생 가족간에 화합에 신경쓰자.

00년생 자존심만 내세우면 구설이 분분하다. 88년생 원하는 일을 큰 어려움 없이 이루는 운. 76년생 부동산 현금투자는 금물이다. 64년생 일이 순조롭지 않게 진행된다. 52년생 무역 통신분야에는 발전한다. 40년생 건강에 적신호가 온다. 28년생 잡으려는 것은 이미 떠났다.

01년생 오늘은 연인간에 갈등이 생긴다. 89년생 겸허한 모습을 보이면 재운이 왕성해진다. 77년생 얻는것 보다 잃는게 많다. 65년생 이사나 변동운이 길하다. 53년생 운세가 점점 상승 기운을 탄다. 41년생 투자는 절대 금물이다. 29년생 좋은점만 내세우지 말자.

02년생 진행하고 있는 전문직에 큰 발전이 온다. 90년생 모호한 처신으로 힘들게 진행될 수 있다. 78년생 오늘은 나에게 힘든 일이 나타난다. 66년생 경험했던일은 과감하게 진행하자. 54년생 대출관계 일은 순조롭다. 42년생 이사나 이동은 불리하다. 30년생 비슷한 생각을 가진 사람을 피하라.

03년생 사업자는 매출이 생각보다 좋다. 91년생 목욕을 하면서 피로를 푸는 것도 좋겠다. 79년생 남방에서 오는 사람은 덕이 된다. 67년생 부부간의 의견에 충돌이 온다. 55년생 선배의 충고가 도움이 된다. 43년생 감기나 몸살에 주의 하자. 31년생 집착심이 강하게 가지자.

04년생 자기 주장과 고집으로 귀한 것을 잃어버린다. 92년생 빠르게 움직이면 성과를 거둘 수 있다. 80년생 인간관계에 즐거움이 있다. 68년생 새로운 일에 접해보자. 56년생 자영업자는 광고에 효과 있다. 44년생 금융관계의 일은 순조롭다. 32년생 건강이 튼튼하면 일이 순조롭다.

05년생 부동산 매매는 지연이 된다. 93년생 어지간한 일에는 짜증내지 마라. 81년생 미혼자는 이성이 나타난다. 69년생 동남방에서 거래선이 형성된다. 57년생 금전이 융통되는 시기다. 45년생 애정표시에 좋은 운이다. 33년생 부질없는 자존심은 버려라.

06년생 돌발행동은 자신을 곤혹스럽게 만든다. 94년생 임자 있는 사람이 있다면 단념하라. 82년생 타인을 낮추어 보지 말자. 70년생 동방은 돈생기고 서방은 잃는다. 58년생 자기가 최고라고 생각하지 말자. 46년생 아는 사람으로 손재가 온다. 34년생 상가집 장소에 가지 말자.

95년생 시간에 쫓기면 여러 문제를 내포한다. 83년생 서북방에서 금전해결이 된다. 71년생 물건구입에 조심해야 한다. 59년생 신규업을 구상하는 운이다. 47년생 인간관계에 적은 마찰이 약기된다. 35년생 편치 않은 날이지만 별다른 방법이 없다.

