‘원금 보장·투자 수익’ IMA 흥행 질주… 머니무브 가속 [마이머니]

한투 2호 상품 4영업일 만에 조기 완판

미래에셋도 1호 성공 이어 2호 준비 중

원금보장에 투자 수익까지 얻을 수 있다는 기대에 종합투자계좌(IMA) 흥행이 이어지고 있다. 한국투자증권은 1호에 이어 2호 상품까지 단기간에 ‘완판’했고 미래에셋증권도 새 상품 출시를 서두르고 있다.



25일 금융투자업계에 따르면 한국투자증권은 두 번째 IMA 상품인 ‘한국투자 IMA S2’를 모집 4영업일 만인 22일 약 7384억원의 설정액을 기록하며 판매를 완료했다. 지난달 1호 상품 설정 이후 불과 14영업일 만에 거둔 성과다. 1호에 이어 2호 상품까지 조기 마감되며 누적 수신액 1조8000억원을 돌파했다.



이번 2호 상품 모집에는 외부 자금의 유입이 두드러졌다. 한국투자증권에 따르면 이번 2차 상품 모집액 가운데 타 금융사에서 유입된 신규 자금 비중은 56.8%에 달했으며, 신규 거래 고객 비중도 11%로 집계됐다. 시장에서는 기업 자금 조달 시장에서 우량 투자처를 발굴하고 상품을 적시에 공급한 전략이 은행 예금 등에서 증권사로 자금이 이동하는 ‘머니무브’를 이끌어낸 것으로 평가했다. 한국투자증권은 현재 자산 포트폴리오를 다변화해 3호 상품 출시를 준비 중이다.



IMA는 자기자본 8조원 이상의 대형 증권사가 원금 지급 의무를 지는 조건으로 고객예탁금을 회사채나 인수금융 대출 등 기업금융 관련 자산에 투자해 수익을 배당하는 상품이다. 지난해 11월 한국투자증권과 미래에셋증권이 1호 사업자로 공동 지정됐다.



미래에셋증권 역시 1호 상품의 흥행 성공을 바탕으로 후속 상품을 준비하고 있다. 지난해 12월22일부터 사흘간 진행된 미래에셋증권의 1호 IMA 모집에는 목표 금액 1000억원(자체 투자금 제외 950억원)의 5배에 달하는 약 4750억원이 몰려 5대 1의 경쟁률을 기록했다. 만기 3년 폐쇄형 구조에 연 4% 수준의 목표 수익률을 제시한 점이 주효했다. 미래에셋증권은 이르면 올해 1분기 중 2호 상품을 내놓을 예정이다.



IMA 상품이 잇따라 시장의 호응을 얻으면서 증권가로의 자금 이동은 더욱 가속화될 전망이다. 이찬진 금융감독원장은 지난달 양사의 1호 상품에 직접 가입하며 증권업계에 모험자본 공급 역할을 당부한 바 있다.



후발 주자들의 움직임도 빨라지고 있다. NH투자증권은 지난해 8월 유상증자를 완료하고 9월 금융위원회에 IMA 사업 인가를 신청해 시장 진입을 앞두고 있다.