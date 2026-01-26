창의적 청년고용 효과 ‘톡톡’… 10년 만에 충북이 젊어졌다

지역 정착형 일자리 정책 결실

청년 고용률 74.2% ‘전국 1위’

청년 인구도 순유입으로 전환

저고용·고실업 속 역주행 페달

충북이 지난해 전국 최고 수준의 청년 고용률을 기록하며 ‘청년이 돌아오는 지역’으로 변모하고 있다.



25일 충북도에 따르면 지난해 도 청년 고용률은 74.2%로 전국 평균(71.5%)보다 2.7%포인트 높아 전국 1위를 차지했다. 청년 실업률은 2.0%로 전국 최저치를 기록했다. 일자리의 질과 양 모두에서 성과를 보였다는 평가다.

2019년 67.5%로 전국 평균 67.6%보다 낮았던 충북 지역 청년 고용률은 2020년 67.8%, 2022년 71.5%, 2024년 71.4% 등으로 지속 상승했다. 지난해에는 전년 대비 2.8%포인트 상승했다. 2019년 5.0%로 전국 평균 5.7%보다 낮았던 청년 실업률은 2020년 4.4%, 2022년 3.7%, 2024년 3.4% 등으로 저고용·고실업이라는 전국적 흐름에서 눈에 띄는 ‘역주행’ 페달을 밟았다.



10년 넘게 이어지던 청년 인구 유출 역시 순유입으로 전환됐다. 지난해 11월 기준 충북으로 돌아온 청년 인구가 떠난 인구보다 1433명 더 많았다. 도내 청년인구 유출 수는 2016년 1468명, 2020년 2488명, 2022년 314명, 2024년 1374명에 달했다. 2023년에는 105명의 유입을 기록하기도 했다.



도는 이런 성과가 정형화된 틀을 깬 청년 일자리 지원 정책을 들었다. 도의 지역 특성과 계층별 수요를 반영한 혁신적인 일자리 사업은 ‘2025년 지자체 일자리대상’에서 종합대상을 받기도 했다.



우선 ‘충북형 도시근로자’ 사업이 있다. 이는 경제활동에 참여하지 않는 청년 등 유휴인력이 단시간 근로로 중소기업 등의 구인난에 도움을 준다. ‘충북형 도시농부’는 하루 4시간 일하면 6만원(농가, 지자체 부담)과 교통비(1만∼2만5000원)를 받는다. 이 사업 참여자는 2022년 시행 후 지난해까지 50만명을 돌파했다.



‘일하는 기쁨 청년·여성 일자리’는 여성과 청년들이 집 가까운 곳에서 짧은 시간 유연하게 일할 기회를 제공했다. 하루 최대 4시간, 주 4회 거주지 인근 공동작업장에서 단순 사무와 소규모 포장 등을 맡는다. 시급(1만320원)은 일감을 맡긴 기업과 도가 절반씩 부담한다.



고용률 증가 배경엔 도가 지난해 추진한 39개 청년일자리 사업도 한몫했다. 2030 맞춤형 지원(753명), 미취업 청년 일경험(100명), 지역 주도형 일자리(170명) 등 청년층의 사회진출 지원과 경험을 지원했다. 또 중소기업 재직청년 근속지원(195명), 청년 소상공인 창업응원금(1165명), 산업단지 출퇴근 지원(9개 산업단지) 등으로 청년들 근속과 창업을 도왔다. 도는 아울러 농업·신산업 분야에서 청년후계농 영농정착지원과 청년농업인 스마트팜 기반 조성, 바이오헬스 청년 일자리 사업, 미래뉴딜산업 전략 프로젝트 등을 추진했다.



김영환 충북도지사는 “지방소멸 위기 상황에서 일자리는 청년의 지역 정착 가능성을 높이는 가장 근본적인 해법”이라며 “2026년에도 청년이 체감하는 맞춤형 사업으로 청년이 돌아오고, 머물고, 성장하는 충북을 만들겠다”고 강조했다.