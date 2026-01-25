“갤러리 같은 아트 TV” CNN 혁신상

삼성전자는 ‘더 프레임 프로’ TV가 미국 CNN의 제품 평가 전문매체인 ‘CNN 언더스코어드’에서 혁신상을 받았다고 25일 밝혔다. CNN 언더스코어드는 해당 제품에 대해 “복잡한 케이블을 없애고 강력한 화질을 갖춰, 고품질 디스플레이인 동시에 예술 작품 액자로 동작한다”며 “갤러리 같은 미니멀리즘을 실질적으로 구현한 첫 번째 아트 TV”로 평가했다. 영상과 음향을 무선으로 전송하는 장치와 ‘네오 퀀텀닷발광다이오드(Neo QLED)’가 적용된 화질이 높은 평가를 받았다.



삼성전자 제공