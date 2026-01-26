메뉴보기메뉴 보기 검색

’7주 연속 하락’ 기름값 이번 주부터 오른다

반진욱 기자
국제유가·환율 상승 영향 반영

7주 연속 하락한 국내 기름값이 국제 제품가격 인상과 환율 상승 여파로 이번 주부터 다시 오를 전망이다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 1월 18∼22일 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 리터(ℓ)당 1696.2원으로 전주보다 10원 하락했다. 지난해 12월 첫째 주 이후 7주 연속 내렸다. 휘발유 평균 가격이 1700원 아래로 내려간 것은 2025년 11월 첫째 주 이후 11주 만이다.

전국에서 기름값이 가장 비싼 곳은 서울이었다. 서울 지역 판매 가격은 전주 대비 7.3원 내린 1755.3원을 기록했다. 가장 싼 곳은 대구로 11.1원 낮아진 1656.7원으로 집계됐다.

상표별로는 알뜰주유소 평균 가격이 1672.1원으로 가장 낮았고, SK에너지 주유소가 1704.9원으로 가장 높았다.

하지만 이달 첫째 주 국제 제품가격과 환율이 오르면서 이번 주부터 유가가 상승 전환할 가능성이 크다. 국제 유가 변동은 일반적으로 2∼3주 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영되기 때문이다.

대한석유협회 관계자는 “1월 초 국제 석유제품가격과 환율이 오르면서 국내 주유소 가격도 상승 압력을 받았다”며 “이번 주 상승세로 전환할 수 있다”고 말했다.

반진욱 기자

