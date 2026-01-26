[이코노 브리핑] 정진완 우리은행장 “올해 제2 도약 이끌 것” 외

정진완 우리은행장 “올해 제2 도약 이끌 것”

정진완(사진) 우리은행장이 지난 23일 ‘2026년 경영전략회의’에서 “올해 경쟁은행과 격차를 빠르게 좁혀 제2의 도약을 이끌겠다”고 선언했다. 우리은행은 올해 기업과 자산관리(WM) 부문 특화채널 고도화를 추진하고, 인공지능(AI)을 활용해 업무 속도와 정확도를 높인다는 목표다.

삼성證, 작년 창사 이래 순이익 1조 첫 돌파

삼성증권이 창사 이래 처음으로 당기순이익 1조원을 넘어섰다. 25일 삼성증권에 따르면 지난해 연결 기준 당기순이익이 지난해 동기 대비 12.2% 증가한 1조84억원으로 잠정 집계됐다. 매출액은 11.5% 늘어난 15조119억원, 영업이익은 14.2% 증가한 1조3768억원으로 각각 집계됐다. 삼성증권은 보통주 1주당 4000원의 현금배당도 공시했다.

공정위, 갤S25 허위 예약 판매 KT에 과태료

공정거래위원회는 스마트폰을 예약 판매하면서 물량이 제한된 사실을 소비자들에게 알리지 않은 KT에 대해 과태료 500만원을 부과하고 시정명령을 내렸다고 25일 밝혔다. 공정위에 따르면 KT는 작년 1월24일∼2월3일 KT 사이버몰 이벤트 페이지에서 삼성전자의 갤럭시S25 시리즈 판매예약을 받으면서 물량이 400개로 한정돼 있음에도, ‘각종 선착순 이벤트는 별도의 마감 표시가 없다면 혜택을 받아보실 수 있다’고 안내했다가 접수한 예약 7127건을 취소한 혐의를 받고 있다.