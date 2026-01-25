‘춘향뎐’ 원로배우 남정희 별세

원로배우 남정희가 지난 22일 별세했다. 향년 84세.



25일 원로영화인회와 유족 등에 따르면 고인은 22일 자택에서 사망했다. 1년 전 척추 수술 후 건강이 악화한 것으로 전해졌다.



고인은 1962년 영화 ‘심청전’으로 데뷔해 300여편의 영화에 출연했다. 20대에 연극을 하다 결혼 후 연기를 잠시 중단했지만 1989년부터 활동을 재개했다. 임권택 감독의 ‘축제’(1996), ‘창’(1997), ‘춘향뎐’(2000)을 비롯해 영화 ‘늑대소년’(2012)과 ‘내가 살인범이다’(2012), ‘브라더’(2021) 등 최근까지 꾸준히 작품활동을 이어왔다. 드라마 ‘모래시계’(1995), ‘로맨스’(1998), ‘넝쿨째 굴러온 당신’(2012) 등에도 출연했다. 작품에서 비중은 크지 않지만 할머니 전문배우로 활약해 오며 2011년 제48회 대종상영화제에서는 특별연기상을 받았다. 발인은 26일 오전 8시.