사우디 네옴시티 ‘2029 동계AG’ 연기

구체적 사유 등 언급 없어

대체 개최지론 韓·中 거론

2029년 사우디아라비아 네옴시티에서 열릴 예정이었던 동계아시안게임이 연기됐다. 대체 개최지로는 한국과 중국이 거론된다.



24일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 아시아올림픽평의회(OCA)와 사우디올림픽위원회는 이날 공동성명을 통해 “광범위한 협의 끝에 2029년 대회를 추후 발표될 날짜로 연기하기로 결정했다”고 밝혔다. 연기된 개최 예정일이나 사유에 대한 언급은 없었다.



양 측은 “사우디는 앞으로 몇 년간 여러 단일 동계 스포츠대회를 개최할 예정”이라며 “이는 향후 동계아시안게임을 대비해 추가적인 준비시간을 제공하기 위한 것”이라고 덧붙였다.



앞서 사우디는 총 투자비 5000억달러(약 730조원) 규모로 건설 중인 스마트도시 네옴시티에서 동계아시안게임을 개최하겠다며 대회 유치에 나섰다. OCA는 2022년 만장일치로 사우디의 2029 동계아시안게임 개최를 승인했다. 그러나 사우디는 경기장으로 쓰일 스키 리조트 건설에 난항을 겪는 것으로 알려졌다. 당초 계획보다 4년 늦춰 대회를 개최하는 방안을 논의하기도 했다고 통신은 전했다.



지난해 8월에는 한국이나 중국으로 개최지를 변경하는 방안을 검토 중이라는 보도가 나오기도 했다. 실제 OCA는 지난해 대한체육회를 통해 2029 동계아시안게임을 한국에서 개최할 의사가 있는지 타진했던 것으로 전해졌다.