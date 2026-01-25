이혜훈 결국 낙마… 국민 눈높이 못 넘었다

李대통령, 지명 27일 만에 철회



청문보고서와 무관하게 결정

與 “국정부담 덜어… 협치 계속”

국힘 “반칙 인생… 당연한 결과”

이재명 대통령이 이혜훈(사진) 기획예산처 장관 후보자에 대한 지명을 철회했다. 후보자 지명 후 27일 만이다.



홍익표 청와대 정무수석은 25일 춘추관에서 브리핑을 열고 “이 대통령은 이 후보자에 대한 사회 각계각층의 다양한 의견을 경청하고 인사청문회와 그 이후 국민적 평가에 대해 유심히 살펴봤다”며 “이 대통령은 숙고와 고심 끝에 이 후보자의 지명을 철회하기로 결정했다”고 밝혔다. 홍 수석은 “이 후보자는 보수 정당에서 세 차례나 국회의원을 지냈지만 안타깝게도 국민주권정부의 기획예산처 장관으로서 국민 눈높이에 부합하지 못했다”고 설명했다.



이 대통령이 26∼27일로 예상됐던 여야의 청문보고서 채택 여부 논의와 무관하게 지명 철회를 결정한 것은 청문회 과정에서 이 후보자의 의혹이 국민 정서에 부합될 정도로 제대로 소명되지 않았다고 판단한 것으로 풀이된다.

홍익표 정무수석이 25일 서울 청와대 브리핑룸에서 이재명 대통령의 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 지명철회 브리핑을 하고 있다. 청와대사진기자단

홍 수석은 지명 철회 결정의 배경에 대해서는 “국회 인사청문회 과정에서 다양한 문제 제기가 있었고, 일부 부분에 대해 후보자가 소명한 부분이 있고 소명이 국민적 눈높이에 미치지 못한 부분도 있다”며 “여러 사안을 고려한 것이지 특정 사안 한 가지에 의해 지명 철회가 이뤄진 건 아니다”고 설명했다. 이 후보자의 자진사퇴가 아닌 지명 철회가 이뤄진 것과 관련해선 “대통령이 후보자를 임명할 때에도 보수 진영의 분을 모셔 왔기 때문에 인사권자로서 책임을 다한 것”이라고 말했다.



여당에서는 이 대통령의 지명 철회 결정에 국정 부담을 덜었다는 반응을 보이면서 이 후보자 지명 배경이었던 ‘통합·협치’ 기조는 계속될 것이라고 했다. 더불어민주당 박해철 대변인은 브리핑에서 “그간 제기된 여러 의혹의 심각성과 국회 청문회에서의 소명 과정, 그리고 사회 각계각층에서 전달된 우려, 무엇보다 엄정한 국민 눈높이와 정서적 수용성을 고려한 고심의 결과”라며 “앞으로도 모든 기준은 국민이 될 것이다. 국민 통합을 위한 노력 또한 한 치의 소홀함이나 부족함이 없을 것”이라고 강조했다.

국민의힘은 지명 철회는 상식적인 결과라고 평가했다. 최은석 수석대변인은 기자들과 만난 자리에서 “지명 철회는 너무나 당연하고 상식적이다”며 “청문회 과정서 후보자 거짓과 위선 탐욕과 반칙으로 점철된 인생이 적나라하게 드러났고 의혹이 일절 해소되지 않았다”고 말했다.

앞서 23일에서 24일 새벽까지 기획예산처 장관 후보자 자격으로 진행된 재정경제기획위원회의 이 후보자 인사청문회에서 여야 의원들은 이 후보자를 상대로 아파트 부정 청약 의혹을 비롯해 보좌진 갑질 의혹 등 여러 논란을 두고 다방면으로 질타했다.