26일도 꺾이지 않는 ‘냉동고 한파’

아침 최저 -15도… 중부 종일 영하권

월요일인 26일도 전국 대부분에 ‘냉동고 한파’가 이어지겠다. 이전보다 아침 기온이 다소 오르겠지만 여전히 -10도 안팎을 유지할 것으로 예상되면서다.

한파가 이어진 25일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 몸을 꽁꽁 싸맨 시민이 이동하고 있다. 뉴시스

25일 기상청에 따르면 26일 아침 최저기온은 -15∼-3도, 낮 최고기온은 -3∼7도로 예년보다 낮을 예정이다.



북쪽에서 찬 공기가 내려오며 당분간 중부 지방과 경북 내륙은 아침 기온이 -10도 안팎(일부 강원 내륙·산지 -15도 안팎), 비교적 따뜻한 강원 동해안과 그 밖의 남부 지방은 -10∼-5도에 머물겠다. 중부 지방은 한낮에도 기온이 영하권을 맴돌겠다. 서울의 경우 26일 아침 최저기온은 -8도, 낮 최고기온은 -1도가 되겠다. 전국이 대체로 흐린 가운데 전남 해안과 제주도에는 오후부터 밤사이 눈이나 비가 내리겠다. 늦은 밤에는 충남 서해안에 눈이 내리겠고 충남권 내륙에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

한파가 이어진 25일 경기도 김포시 일산대교 일대 한강에 유빙이 떠다니고 있다. 연합뉴스

27일까지 이틀간 예상 적설량은 제주도 산지 1∼5㎝, 서해5도 1㎝ 안팎, 전북·전남 서해안과 충남 서해안 1㎝ 미만이다. 예상 강수량은 제주도 5㎜ 미만, 서해5도와 전남 해안 1㎜ 안팎, 충남 서해안 1㎜ 미만이다.



눈이 쌓인 일부 중부 지방과 전라권에는 빙판길과 도로 살얼음이 생길 수 있어 출·퇴근길 운전에 주의해야겠다.