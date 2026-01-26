건강 상태 영향 가장 큰 요인은 운동·유전?… “돈이 제일 크다”

20대∼70대 2000명 설문



물리적 환경·유전적 요인 아닌

수입·사회적 수준이 1위 꼽혀

월평균 13만9000원 몸에 투자

우리나라 사람들은 본인의 건강 상태에 가장 크게 영향을 끼친 요인 1순위는 ‘돈’이라고 생각한다는 조사 결과가 나왔다.

한국건강증진개발원의 ‘2025년 건강인식조사 보고서’를 25일 보면, 본인의 건강 상태에 영향을 미친 정도가 크다고 생각하는 요인으로 ‘수입 및 사회적 수준’(33.3%)이 가장 높은 응답을 나타냈다. 조사는 지난해 10월31일부터 11월14일까지 전국 만 20세 이상 70세 미만 남녀 2000명에 설문한 결과다.

서울 종로구 세종대로에서 두꺼운 옷차림을 한 시민들이 출근하고 있다. 뉴시스

수입 외에는 ‘운동시설, 공원 인프라 등 물리적 환경’(14.8%), ‘유전적 요인’(12.8%), ‘개인 생활 행태 및 극복 기술’(11.5%) 등 순이었다. 2023년부터 지난해까지 3개년 결과를 보면 2023년과 2024년에는 ‘유전적 요인’이 1순위였는데, 지난해에는 ‘수입 및 사회적 수준’으로 바뀐 것이다. 연령대별로 보면 1순위는 수입으로 동일했으나, 2순위는 달랐다. 청년과 중년 세대는 ‘운동시설, 공원 인프라 등 물리적 환경’을, 노년 세대는 ‘개인 생활 행태 및 극복 기술’을 각각 두 번째로 꼽았다.

건강한 삶을 위해 투자하는 적정 금액과 실제 투자 금액 간에는 괴리가 있었다. 적정 금액은 한 달 평균 27만3000원으로 나타났으나, 실제 투자 금액은 한 달 평균 13만9000원이었다.

건강한 삶을 위해 투자하는 적정 시간은 일주일 평균 8.0시간이라고 생각했다. 실제로 쓰는 시간은 일주일 평균 5.3시간으로 이 역시 간극이 있었다.

가장 많은 시간을 투자하는 영역은 ‘운동’이 51.7%로 절반 이상이었다. 이어서 ‘식단’(31.3%), ‘병원 치료’(8.8%) 등으로 집계됐다.

건강한 생활을 실천하기 어려운 이유는 ‘의지가 약하고 게을러서’(35.8%)라는 응답이 가장 많았다. 이어 ‘업무·일상생활이 너무 바빠 시간이 없어서’(20.7%), ‘노력해 봤지만, 큰 변화를 느낄 수 없어서’(8.8%) 등이었다.