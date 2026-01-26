李 ‘가덕도 피습’ TF 부산에 꾸린다

국수본, 26일부터 직접 수사 지휘

‘테러’로 지정된 2024년 이재명 대통령 피습 사건을 수사할 경찰 태스크포스(TF)가 부산에 꾸려진다.



경찰청 국가수사본부는 25일 언론 공지를 통해 총원 45명·2개 수사대로 꾸려진 TF를 26일부터 본격 운영한다고 밝혔다. TF 구성 방침을 밝힌 지 엿새 만이다. 정경호 광주경찰청 수사부장(경무관)이 TF 단장을 맡고, 사무실은 부산경찰청에 설치된다.

이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표)이 2024년 1월 2일 부산 가덕도에서 신원미상인에게 피습을 당한 뒤 쓰러져 있다. 뉴스1

수사의 공정성·중립성 확보 차원에서 부산청이 아닌 국가수사본부가 사건을 직접 지휘한다. 부산청이 사건을 축소·은폐한 게 아닌지 의구심을 가진 것으로 추측되는 대목이다. TF는 변호사 자격증을 지닌 수사관을 집중적으로 구인 중인 것으로 전해졌다. 테러 혐의 수사 전례가 많지 않은 데다 ‘테러 미지정 경위’도 수사 대상이기 때문이다.



이 대통령은 더불어민주당 대표였던 2024년 1월2일 부산 가덕도 방문 도중 김모(67)씨가 휘두른 흉기에 왼쪽 목을 찔려 수술 및 입원 치료를 받았다. 이후 윤석열정부 시절 국가정보원과 대테러센터 등이 사건을 테러로 지정하지 않고 현장 증거를 인멸하는 등 축소·왜곡했다는 의혹이 여권을 중심으로 제기됐다. 당시 사건을 수사한 부산청은 김씨가 공모나 배후 없이 단독범행했다고 결론 냈다.