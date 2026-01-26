경제 전문가 절반 “올해도 1%대 저성장”

경총, 전국 대학 교수 100명 설문

경제 전문가 10명 중 5명은 당분간 우리 경제가 1%대 저성장 기조를 이어갈 것으로 내다봤다.



한국경영자총협회(경총)가 여론조사기관 서던포스트에 의뢰해 지난 6∼18일 전국 대학 경제학과 교수 100명을 대상으로 조사한 결과다.



25일 경총에 따르면 응답자의 54%가 우리 경제가 당분간(최소 올해까지) 1%대의 저성장 기조를 보일 것이라고 답했다. 응답자 36%는 경제가 완만한 속도로 회복해 내년부터 평균 2%대 수준으로 성장할 것으로 예측했다. 나머지 6%는 향후 1%대 성장률 달성도 어려울 것이라고 했다. 전체 응답자들의 올해 경제성장률 전망치는 평균 1.8%로 집계됐다. 이달 나온 정부 전망치(2.0%)와 국제통화기금(IMF) 전망치(1.9%)보다는 다소 낮다.



경총 하상우 경제조사본부장은 “올해 우리 경제는 글로벌 통상 불확실성, 고환율 등 대내외 불안요인으로 낙관하기 힘든 상황”이라고 진단했다.



응답자의 58%는 미국 관세 정책의 부정적 영향이 높다고 평가했다. 환율 우려도 제기됐다.



최근 고환율의 주된 원인(복수 응답)으로 △한·미 간 금리 격차(53%) △기업, 개인 등 해외투자 확대에 따른 외화수요 증가(51%) △한국 경제의 경쟁력 약화(37%) △해외·국내 경제 주체의 한국 경제에 대한 우려(25%) 등 순으로 답했다. 원·달러 환율 전망은 연간 최저 1403원, 최고 1516원으로 분포됐다.