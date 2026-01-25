경기신보, 하나은행과 중소기업·소상공인 2250억 보증 지원

경기신용보증재단이 하나은행과 손잡고 도내 중소기업과 소상공인을 위해 2250억원 규모의 보증 지원에 나선다.

경기신보는 23일 수원시 영통구 사옥에서 시석중 이사장과 전정숙 하나은행 경기영업본부 지역대표 등이 참석한 가운데 이 같은 내용의 ‘경기도 민생성장과 상생 경제를 위한 포용금융지원 업무협약’을 교환했다.

시석중 경기신용보증재단 이사장(오른쪽)과 전정숙 하나은행 경기영업본부 지역대표가 23일 경기신보 회의실에서 ‘포용금융지원 업무협약’을 교환한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 경기신용보증재단 제공

협약은 하나은행이 ‘금융기관 특별출연 협약보증’ 출연금 140억원과 ‘모바일 특별출연 협약보증’ 출연금 10억원 등 150억원을 경기신보에 출연하는 내용을 담았다.

경기신보는 이를 재원으로 출연금의 각 15배에 해당하는 협약보증 2100억원과 모바일보증 150억원을 도내에 본점이나 사업장을 둔 중소기업과 소상공인을 보증하는 데 사용한다.

협약보증은 중소기업 최대 8억원, 소상공인 최대 1억원까지다. 보증기간은 최대 5년이며, 보증 비율을 기존 85%에서 95%로 높이고 5000만원을 초과하는 보증에 대해선 90%의 보증 비율을 적용한다.

모바일보증은 도내 소상공인을 대상으로 최대 5000만원까지 지원한다. 보증료율은 0.75%로 고정해 적용한다.

이번 협약은 도내 중소기업과 소상공인의 자금 운용 부담을 완화하고, 지역경제 회복의 토대를 마련하기 위해 마련됐다.

협약보증은 경기신보 영업점과 모바일 앱 ‘이지원(Easy-One)’을 통해 신청할 수 있다. 모바일보증은 이지원만을 통해 신청이 가능하다.