지예은·로몬 무슨 사이길래…"소개팅했는데 기억 안나요?"

배우 로몬이 과거 지예은과 소개팅한 사실을 공개했다.
25일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에는 김혜윤, 로몬이 게스트로 출연해 레이스를 펼쳤다.
이날 로몬은 '누가 제일 보고 싶었냐'는 질문에 김종국과 하하를 꼽았다. 두 사람은 로몬의 연락처를 받아 저장했고, 송지효는 지예에게 "로몬이 번호 넘겨?"라고 물었다.
이에 지예은은 "이미 번호가 있다"고 했고, 로몬도 "저 누나랑 친하다"며 저장된 번호를 보여줬다.
알고 보니 두 사람은 과거 인연이 있었던 것. 로몬은 "그때 소개팅했는데. 누나 기억 안나세요? 저 좀 서운한데"라고 말했다. 그러자 지예은은 "쟤 왜 저래. 너 입 닫아"라며 당황했다.
로몬은 "단체로 만났는데 카더가든 선배님이 계셨다. 아바타 소개팅이라고 했었다"며 소개팅 상황극을 해봤다"고 말해 웃음을 자아냈다.
지예은은 또 로몬의 칭찬에 부끄러워했다. 꼬리를 많이 얻어야 식사와 간식을 얻을 수 있는 미션이 주어지자 로몬은 지예은에게 "누나 오늘 되게 귀여우시네요"라고 말했다.
지예은이 수줍게 웃자 로몬은 거듭 "늘 너무 귀여우시고 예쁘신데 제가 꼬리가 없다. 누나랑 하나씩 커플로 하면 좋을 것 같다"고 했다. 그러자 지예은은 갖고 있던 꼬리를 로몬에게 건네줘 웃음을 안겼다.
