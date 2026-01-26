“대통령님, 한국산입니다”…‘두쫀쿠’ 처음 본 李대통령 ‘깜짝’

울주 시장서 아이에게 선물받고 참모들과 대화

이재명 대통령이 최근 인기를 끌고 있는 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’를 처음 접하고 신기해하는 모습이 화제다.

지난 23일 울산 울주군 남창옹기종기시장에서 ‘두쫀쿠’를 받은 이재명 대통령. 이재명 유튜브 캡처

이 대통령은 지난 23일 ‘울산의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에 참석하기 전 울산 울주군 남창옹기종기시장을 깜짝 방문했다. 시민들이 몰린 가운데 초등학생으로 보이는 한 아이가 이 대통령에게 두 손을 내밀더니 ‘두쫀쿠’를 건넸다. 이를 건네받은 이 대통령은 웃으며 아이와 악수를 한 뒤 두쫀쿠를 주머니에 넣었다. 이 모습은 이 대통령이 자신의 엑스(X)와 유튜브 ‘이재명’ 계정에 ‘두쫀쿠와 함께하는 퇴근길’이라는 제목으로 올린 영상을 통해 공개됐다.

타운홀미팅을 마친 이 대통령은 다음 일정을 위해 발걸음을 옮기며 참모진에게 두쫀쿠에 대한 질문을 쏟아냈다. 이 대통령이 “두바이에서 온 거냐”고 묻자 함께 걷던 황인권 대통령 경호처장은 “두바이 쫀득한 초콜릿”이라고 답했다. 이 대통령이 “실제로 두바이에서 (온 거냐)?”고 거듭 묻자 옆에 있던 한 청와대 관계자는 “레시피가 두바이다”라고 설명했다. 이어 권혁기 청와대 의전비서관은 “요즘 6~7시간 걸려서 살 수 있는 거다. 하도 인기가 많아서. 제과점에다가 막 신청해놔야 (산다)”고 말했다.

이 대통령은 “왜 두쫀쿠인가 했더니”라고 했고, 권 비서관은 “‘메이드 인 코리아’라고 한다. 이름만 두쫀쿠고, 두바이에서 온 게 아니라 한국에서 만든 거다”고 말했다. 이 대통령이 “재료는 두바이, 그런 거 아니냐?”고 묻자 청와대 관계자는 “카다이프나 피스타치오가 두바이산이라서…. 속재료가 두바이산이다”라고 설명했다. 이에 이 대통령은 “정말 희한하다”고 말했다.

해당 영상은 주말 사이 사회과계망서비스(SNS) 등에 퍼지며 화제가 됐다.

카다이프와 피스타치오를 갈아 만든 속 재료를 마시멜로 등으로 감싸 만든 두쫀쿠는 MZ세대를 중심으로 디저트 시장에서 선풍적 인기를 끌고 있다. 원재료 수입 가격도 급등해 품귀 현상이 이어지고 있다. 더불어민주당 정일영 의원이 분석한 관세청 자료에 따르면 지난해 1월 t당 1500만원이던 피스타치오 수입단가는 올 1월 약 2800만원으로 1년 새 84% 올랐다.