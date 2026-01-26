임영웅, '두쫀쿠' 먹방 후 소신 발언 "내 스타일 아닌데 중독"

유튜브 채널 ‘임영웅’ 화면 캡처

가수 임영웅이 '두바이쫀득쿠키'(두쫀쿠) 먹방에 나섰다.

최근 유튜브 채널 ‘임영웅’에는 ‘임영웅에게 두바이쫀득쿠키를 먹여보았습니다’라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다. 임영웅은 테이블 위에 놓인 두바이 쫀득 쿠키를 하나씩 맛보며 솔직한 반응을 이어갔다

이날 영상 속 임영웅은 테이블에 다양한 두쫀쿠 쿠키를 앞에 놓고 먹방을 시작했다.

그는 첫 번째 쿠기를 한 입 먹더니 "이거 완전히 언밸런스하다. 무슨 맛으로 먹는 거냐. 맛있긴 맛있다. 그냥 초코과자 먹는 느낌"이라고 했다.

이어 두번째 쿠키를 맛본 뒤 "생각보다 기대 이하다. 제 스타일은 아니다"고 밝혔다.

그러나 쿠키를 계속 맛보던 임영웅의 반응은 점점 달라졌다. 임영웅은 "계속 먹다 보니까 맛있다. 이렇게 중독되는구나. 아주 맛있다"며 남은 쿠키를 먹기 시작했다.

또 입술에 초코가루를 가득 묻히며 엄지손가락을 치켜세웠다.

한편 임영웅은 다음 달 6∼8일 부산 벡스코 제1전시장 1·2홀에서 '아임 히어로'(IM HERO) 전국투어 콘서트를 이어간다.