'오상진♥' 김소영, 임신 7개월에 낙상 사고 "몸미 먼저 반응"

사진=김소영 SNS

아나운서 출신 방송인 김소영이 임신 7개월 차에 낙상 사고를 당했다고 밝혔다.

김소영은 24일 자신의 인스타그램을 통해 통해 팬들과 소통하는 시간을 보냈다.

그는 "넘어졌다. 지금 누웠더니 좀 엉덩이가 아픈 것 같다. 큰일은 아닌 것 같고 아기가 다칠 뻔해서 순간적으로 몸이 먼저 반응했다"고 말했다.

이어 "넘어지고 나서도 내가 아픈 것보다 수아 아빠에게 말하면 혼날 것부터 떠올랐다"며 "내일이 돼봐야 알 것 같다. 낮에 조금 놀라긴 했다"고 전했다.

김소영은 육아에 대한 생각을 전하며 "고작 하루 육아를 해봤을 뿐인데, 누군가를 계속 지켜보고 먹이고 재우고 씻기고 놀아주고 돌보는 일이 끊임없이 반복되는 육아는 정말 힘들고 위대한 일이라는 걸 느꼈다"고 밝혔다.

그러면서 "나는 스스로의 몸도 잘 챙기지 못하는 덜렁거리는 사람인데, 아기를 안전하고 건강하게 키워내는 일이 얼마나 어려운지 실감했다"며 "오늘은 정말 행복했지만 앞으로는 찡찡거리지 말고 일을 더 열심히 하자는 다짐을 했다"고 말했다.

한편 김소영은 2017년 MBC 아나운서 출신 오상진과 2017년 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

두 사람은 2023년 둘째를 임신했으나 유산의 아픔을 겪었다. 2년 뒤인 지난해 12월 둘째 임신 소식을 전하며 많은 이들의 축하를 받았다.