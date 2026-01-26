"직접 찾아가 상담해 드립니다"…전국 훑는 크린토피아, 창업 문턱 확 낮췄다

세탁 전문 기업 크린토피아가 세탁 프랜차이즈 창업을 고민하는 예비 창업자를 대상으로, 2월 전국 주요 도시에서 창업 설명회를 개최한다.

크린토피아 제공

크린토피아는 30년 이상 세탁 산업에 집중해 온 브랜드로, 체계적인 가맹 운영 시스템을 기반으로 현재 전국 3,000여 개 가맹점을 운영하고 있다. 개인의 기술이나 경험에 따라 운영 부담이 커질 수 있는 일반 자영업과 달리, 크린토피아는 케어센터가 세탁 공정을 전담하고 본사가 품질 관리를 책임지는 구조를 갖추고 있다. 이를 통해 가맹점은 고객 응대와 매장 운영에 집중할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

이번 설명회는 프랜차이즈 창업을 고민하는 예비 창업자들이 주요 업종별 투자 비용과 수익 구조, 운영 방식 등 창업 전반을 종합적으로 이해할 수 있도록 구성됐다. 특히 장기적인 운영 안정성과 브랜드 신뢰도를 기준으로 창업을 판단할 수 있도록, 실제 가맹점 운영 흐름과 본사의 지원 체계를 중심으로 안내할 계획이다.

설명회에서는 세탁 편의점 형태의 ‘크린토피아’, 무인 운영이 가능한 ‘코인워시365’, 두 모델을 결합한 ‘크린토피아 Multi’ 등 다양한 창업 모델을 비교해 소개한다. 각 모델의 운영 방식과 특징을 중심으로, 예비 창업자가 자신의 자금 규모와 운영 여건에 맞는 창업 형태를 검토할 수 있도록 구성했다. 설명회 참석이 어려운 예비 창업자를 위해 담당자가 직접 찾아가는 개별 상담 서비스도 함께 제공된다.