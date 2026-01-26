파리바게뜨, 美 앙트러프러너 ‘2026 프랜차이즈 500’ Top 30 진입

북미 지역의 파리바게뜨 매장 전경. 파리바게뜨 제공

파리바게뜨가 미국 비즈니스 전문매체 ‘앙트러프러너’가 발표한 '2026 프랜차이즈 500(Franchise 500)'에서 종합 순위 29위, 베이커리 카페 부문 1위를 기록했다.

파리바게뜨는 2024년 61위와 지난해 42위에 이어 올해 29위로 매년 순위를 끌어올리며 상위권 ‘톱30’에 진입했다. 올해 프랜차이즈 500 순위 톱30에 이름을 올린 국내 브랜드는 파리바게뜨가 유일하다. 글로벌 프랜차이즈 격전지로 꼽히는 미국에서 성장성과 사업 안정성을 동시에 입증했다는 평가다.

‘프랜차이즈 500’은 포브스, 포춘과 함께 미국을 대표하는 비즈니스 매거진인 앙트러프러너가 1980년부터 발표해온 평가 지표다. 미국 프랜차이즈 시장 경쟁력을 가늠하는 대표적인 바로미터로 통한다.

매년 북미 지역에서 프랜차이즈 사업을 운영 중인 브랜드를 대상으로 △프랜차이즈 규모와 성장세 △프랜차이즈 인프라 △마케팅 지원 △브랜드 경쟁력 △재무 안정성 등 150개 이상의 세부 항목을 종합 평가해 순위를 매긴다. 올해는 북미 지역에 본사를 두고 최소 10개 이상의 매장을 운영 중인 총 1354개 브랜드가 평가 대상에 포함됐다.

파리바게뜨 미주법인 대런 팁튼 최고경영자(CEO)는 “파리바게뜨의 글로벌 프랜차이즈 사업 모델이 경쟁력과 성장 가능성을 인정받은 결과”라고 말했다.