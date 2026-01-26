“과수화상병 예방, 겨울철 궤양 제거가 핵심”

안동농업기술센터는 과수화상병 사전 방제를 위해 동계 전정 시 농가의 철저한 예방 활동을 당부했다.

26일 안동시에 따르면 ‘과수에이즈’라 불리는 과수화상병은 겨울철 병든 가지와 오래된 나무, 궤양 부위 등에서 월동한 뒤 기온이 상승하면 비·바람·곤충·작업 도구 등을 통해 빠르게 확산하는 세균병이다. 잎과 줄기, 열매가 마치 화상을 입은 듯 까맣게 고사한다.

치료가 불가능해 완전한 방제가 어려워 세균이 잠복한 겨울철에 궤양을 제거하는 것이 과수화상병을 차단하는 가장 효과적인 방법으로 알려져 있다.

과수화상병을 차단하기 위해서는 동계전정 시 궤양 증상을 관찰하면 발생 지점 하단부터 40~70㎝ 이상의 아래쪽을 절단하고 절단 부위에는 소독약을 발라야 한다. 병원균이 전정가위 표면에서 6~12시간, 작업복 등에는 20일까지 생존할 수 있어 작업자와 작업 도구는 반드시 소독해야 한다.

안동농업기술센터 관계자는 “과수화상병은 예방이 가장 중요하기 때문에 궤양·의심주 제거와 농가 자가예찰이 무엇보다 중요하다”면서 “농가에서는 동계 가지제거 작업부터 개화기 전후 약제 방제시기를 반드시 지키길 바란다”고 당부했다.