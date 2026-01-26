“전등 하나 가는데 업자 부르기 눈치 보여서”… 아파트 주민들 고민 해결사 자처한 이 서비스

거실 전등이 깜빡거리거나 욕실 수도꼭지에서 물이 샐 때, 의외로 많은 아파트 입주민이 막막함을 느낀다. 직접 고치자니 엄두가 안 나고, 사람을 부르자니 출장비 걱정에 “고작 이거 하러 오겠나”라는 미안함이 앞서기 때문이다. 이런 틈새 불편을 파고든 아파트 전용 수리 서비스가 서울 송파를 포함한 수도권 주요 지역으로 영역을 넓힌다.

26일 아파트 생활 지원 플랫폼 아파트아이는 세대 수리 서비스인 ‘아파트케어’를 서울 송파구와 경기 안양·의왕·군포시 등 4개 지역 전체 아파트로 확대 오픈한다고 밝혔다. 사설 업체를 일일이 검색해 가격을 흥정하던 기존 방식 대신, 검증된 전문가를 앱으로 호출하는 방식이다.

◆ 모르는 사람 부르기 불안했던 입주민들 위해 신원 확인 강화

방문 수리 서비스의 가장 큰 장벽은 ‘안전’에 대한 불안이다. 특히 혼자 사는 여성이나 어르신 가구에서는 낯선 수리 기사를 집 안으로 들이는 것이 조심스러울 수밖에 없다. 아파트케어는 이러한 우려를 해소하기 위해 공동주택 관리 전문가가 직접 방문하는 시스템을 구축했다.

단순 기술자 연결을 넘어, 아파트 구조와 설비를 잘 아는 엔지니어가 투입되는 것이 핵심이다. 철저한 신원 확인과 전문 교육을 받은 인력만 현장에 배치해 신뢰도를 높였다. LED 전등 교체, 스위치 및 콘센트 보수, 싱크대나 욕실 수전 교체, 방충망 보수 등 혼자 하기엔 손이 많이 가고 업체 부르기엔 애매했던 일상 수리들이 주요 대상이다.

◆ 현장에서 말 바뀌는 추가 요금 대신 앱에서 미리 보는 정찰제 도입했다

소비자들이 사설 수리 업체 이용을 꺼리는 또 다른 이유는 불투명한 가격이다. “현장에 가봐야 안다”는 식으로 방문 후 추가 비용을 요구하는 관행은 소비자 불만의 단골 소재였다. 아파트케어는 이를 차단하기 위해 앱 내에서 수리 항목별 비용을 미리 확인할 수 있는 정찰제를 운용한다.

이용 방법은 간단하다. 아파트아이 앱에서 필요한 수리 항목을 선택해 예약하면 정해진 가격에 서비스를 받을 수 있다. 아파트아이는 이번 4개 지역 확대를 시작으로 서비스 범위를 수도권 전역과 전국으로 빠르게 넓혀 주거 서비스의 표준을 제시하겠다는 방침이다.

유관형 아파트아이 기획팀장은 “우리 집을 가장 잘 아는 전문가가 관리해 준다는 개념에서 출발했다”며 “아파트 밀집도가 높고 주거 서비스 요구가 큰 지역인 만큼 입주민들에게 실질적인 편리함을 제공할 것으로 기대한다”고 전했다.