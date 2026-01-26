2026년 사회적 배려 대상자 전통혼례 및 돌잔치 무료지원 참여자 모집

‘한국의집’에서 전통혼례 60회, 돌잔치 30회 무료 지원



국가유산청(청장 허민)과 국가유산청 산하 국가유산진흥원(원장 이귀영)은 사회적 배려 대상자를 위한 전통혼례‧돌잔치 무료 지원 사업을 2026년에도 지속 추진한다고 밝혔다.

이 사업은 국가유산기본법에 따른 국가유산 6대 전략 중 하나인 ‘모두가 누리는 국가유산 복지’ 실현을 목표로, 사회적 소외계층의 국가유산 향유 기회를 확대하기 위해 추진되고 있다.

‘사회적 배려 대상자 전통혼례‧돌잔치 지원 사업’은 2024년부터 추진되어 수급자‧장애인‧다문화 가정 등 사회적 배려 대상자 120쌍의 전통혼례와 한부모가족 60팀의 돌잔치를 지원했다.

2026년에도 전통혼례 60팀과 돌잔치 15팀을 대상으로 한국의집(서울 중구)에서 행사를 지원하며, 심사를 통해 선정된 대상자에게 행사 비용 전액을 지원할 예정이다.

또한 한국의집 방문이 어려운 대상자를 위해 한부모가족 복지시설과 영아원을 직접 찾아가 돌잔치를 진행하는 ‘찾아가는 돌잔치’도 운영한다. 해당 사업은 전국 한부모가족 복지시설과 영아원을 대상으로 모집해 총 15개소를 선정하며, 전통 돌잔치 상차림을 비롯해 한복, 메이크업, 사진 촬영과 앨범 제작 등 돌잔치 전반을 지원한다.

‘2026년 사회적 배려 대상자 전통혼례‧돌잔치 지원’ 참여자 모집은 1월 26일부터 2월 25일까지 진행되며, 신청 방법과 세부 사항은 국가유산진흥원 누리집 또는 국가유산진흥원 한류사업기획팀을 통해 확인할 수 있다.