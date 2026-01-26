진종오·이상화 받은 ‘오메가 올림픽 에디션’… 밀라노 동계올림픽에선 누가 받을까

‘스피드마스터 38㎜ 올림픽 에디션 타임피스’. 오메가 제공

2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 대한민국 선수단의 첫 개인 종목 금메달리스트가 특별한 선물을 받게 된다.

1932년부터 올림픽 공식 타임키퍼를 맡아온 오메가는 “2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 한국 선수단의 첫 메달리스트에게 '올림픽 에디션' 시계를 선물로 수여한다”고 26일 밝혔다.

스피드마스터 38㎜ 밀라노·코르티나 2026 제품은 스테인리스 스틸 케이스에 화이트 에나멜 타키미터 스케일이 적용된 블루 세라믹 베젤 링이 특징이다.

이 제품은 현재 오메가 공식 홈페이지에서 950만원에 판매되고 있다. 단체전이 아닌 개인전 금메달을 기준으로 한 수여는 이번 대회가 처음이다.

오메가 올림픽 에디션 시계 수여 전통은 2012년 런던 하계 올림픽부터 시작됐다. 당시 사격 10m 공기권총에서 금메달을 딴 진종오(현 국민의힘 국회의원)가 한국 선수 가운데 처음으로 오메가 올림픽 에디션을 받았다.

2016년 리우 하계올림픽에서는 남자 양궁 대표팀이, 2024년 파리 하계올림픽에서는 펜싱 사브르 개인전 금메달리스트 오상욱(대전광역시청)과 여자 사격 금메달리스트 오예진(IBK기업은행)이 각각 시계를 받았다.

동계올림픽에서도 한국 선수와 오메가의 인연은 지속됐다. 2014년 소치 동계올림픽에서는 여자 스피드스케이팅 500m에서 금메달을 딴 이상화가 첫 수여자로 이름을 올렸다. 2022년 베이징 동계올림픽에서는 쇼트트랙 황대헌(강원도청)과 최민정(성남시청)이 각각 남녀 첫 금메달을 따내 올림픽 에디션 시계의 주인공이 됐다.