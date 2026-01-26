박은빈이 응원했는데…차은우 ‘탈세 의혹’에 넷플릭스 ‘원더풀스’ 비상

그룹 아스트로 멤버인 가수 겸 배우 차은우가 200억원대 탈세 의혹으로 논란의 중심에 선 가운데, 그가 군 입대 전 촬영한 넷플릭스 신작 ‘원더풀스’의 향후 공개 일정과 작품 행보에 관심이 쏠리고 있다.

앞서 넷플릭스는 지난 21일 ‘2026 코리아 라인업’ 발표를 통해 차은우·박은빈 주연의 ‘원더풀스’를 올해 2분기 공개 예정이라고 공지했다.

‘원더풀스’ 대본 리딩에 참여한 박은빈(왼쪽)과 차은우. 넷플릭스

‘원더풀스’는 종말론이 득세하던 1999년을 배경으로 우연히 초능력을 얻게 된 동네 청년들이 평화를 위협하는 악당에 맞서 싸우는 코믹 액션 어드벤처 장르다. 현재 해당 작품은 모든 촬영을 마친 상태로 후반 작업 및 공개 준비가 진행 중인 것으로 알려졌다.

시리즈 홍보석상에서 박은빈은 군 복무 중인 차은우를 대신해 “캐릭터에 이보다 더 좋은 배우가 있을 수 없다”, “홍보를 같이 했으면 좋았겠지만 은우씨 몫까지 하겠다”, “금의환향했으면 좋겠다”라고 말하며 응원을 전했다. 차은우는 지난해 7월 육군 국방부 근무지원단에 입대해 복무 중이며, 전역 예정 시점은 2027년 1월이다.

그러나 하루 뒤 차은우의 탈세 의혹이 보도되면서 작품 측은 예상치 못한 타격을 입게 됐다. 지난 22일 차은우가 모친이 설립한 법인을 통해 소득세를 탈루했다는 의혹이 외부로 알려졌다.

서울지방국세청 조사4국은 차은우에 대해 고강도 조사를 실시한 뒤 약 200억원 규모의 소득세 추징을 통보한 것으로 전해졌다. 해당 법인은 판타지오와 별도 계약을 맺고 연예 활동 지원 용역을 수행한 형태였으며, 국세청은 이 법인을 실질적인 용역 수행 없이 세금 부담을 줄이기 위한 ‘페이퍼컴퍼니’로 보고 있다.

이에 소속사 판타지오는 “모친이 설립한 법인이 실질 과세 대상인지가 주요 쟁점이며 아직 확정 및 고지된 사안이 아니다”라며 “법 해석 및 적용과 관련된 쟁점은 적법한 절차로 적극 소명할 예정”이라고 밝혔다. 또한 “차은우는 앞으로도 국민의 한 사람으로서 세무 신고 및 법적 의무를 성실히 이행할 것”이라고 전했다.